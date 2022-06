TC Media acquiert ERPI (Éditions du renouveau pédagogique inc.) de Pearson





LONDRES et MONTRÉAL, 13 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pearson (LSE : PSON) et TC Media, faisant partie de Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), annoncent la vente d'ERPI (« Éditions du renouveau pédagogique inc. ») par Pearson à TC Media. ERPI est une maison d'édition québécoise dans le domaine de l'éducation fondée à Montréal en 1965 et acquise par Pearson en 1989.



« Nous sommes fiers d'acquérir ERPI, un éditeur pédagogique présent dans le marché depuis de nombreuses années, a déclaré Patrick Lutzy, président de TC Media. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance puisqu'elle est complémentaire à l'offre de produits pédagogiques de TC Media, tant imprimés que numériques, et nous donne l'occasion de développer davantage la marque d'ERPI aux côtés de nos autres marques telles que Chenelière Éducation, Beauchemin et Modulo. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à l'équipe d'ERPI. »

À propos de Pearson

L'apprentissage est la plus puissante force de changement dans le monde. Plus de 20 000 employés de Pearson fournissent nos produits et services dans près de 200 pays, tous travaillant dans un but commun ? aider chacun à réaliser son potentiel grâce à l'apprentissage. Pour ce faire, nous fournissons du contenu numérique et des méthodes d'apprentissage de haute qualité, ainsi que des évaluations et des formations qui aident les gens à développer leurs compétences et à évoluer avec le monde qui les entoure. Nous sommes le leader mondial en apprentissage. Pour en savoir plus, consultez le site www.pearson.com

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 31 octobre 2021. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.



Pour renseignements :



Pour TC Media Pour Pearson Médias Médias Rosiane Tessier Joe Wiggins Conseillère, Communications d'entreprise Directeur média/Relations publiques TC Transcontinental Pearson 450 271-8513 [email protected] [email protected] www.tc.tc Pierre-Olivier Herbert Vice-président Communauté financière Teneo Yan Lapointe 514 944-4826 Directeur, Relations aux investisseurs [email protected] TC Transcontinental 514 954-3574 [email protected] www.tc.tc

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 09:15 et diffusé par :