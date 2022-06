Boston PizzaMD présente les partys gratuits des Blue JaysMC de Toronto partout au Canada





Boston Pizza frappe un coup sûr en organisant quinze partys des Blue JaysMC d'un océan à l'autre du pays.

TORONTO, le 13 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Boston Pizza a annoncé avoir renouvelé son partenariat avec les Blue JaysMC de Toronto, à titre de bar sportif officiel de l'équipe. Pour célébrer le retour du baseball, les amateurs de partout au pays pourront encourager notre équipe canadienne dès le mois de juin dans les restaurants Boston Pizza participants, et ce, jusqu'au dernier party qui aura lieu au début du mois d'octobre au BP Burlington North. Les amateurs pourront se rendre dans les restaurants participants pour encourager les Blue Jays et courir la chance de recevoir des cadeaux ou remporter des prix. Tout au long du match, les invités pourront siroter de la bière et savourer des entrées et des pizzas qui seront servies aux tables.

Voici la liste des partys des Blue Jays qui auront lieu partout au Canada :

BP South Regina - Regina, SK

BP Sarnia - Sarnia, ON

BP Polo Park - Winnipeg, MB

BP Yellowknife - Yellowknife , T.N.-O.

, T.N.-O. BP Barrhaven - Ottawa, ON

BP Port Alberni - Port Alberni , C.-B.

, C.-B. BP Grandview Hwy - Vancouver , C.-B.

, C.-B. BP Saint-Bruno - Saint-Bruno -de-Montarville, QC

-de-Montarville, QC BP Edson - Edson, AB

BP Water Street - St. John's , T.-N.-L.

, T.-N.-L. BP Sainte-Thérèse - Sainte-Thérèse, QC

BP Southport - Calgary, AB

BP St Thomas - St Thomas, ON

BP Vaughan Mills - Vaughan, ON

BP Burlington North - Burlington, ON

Boston Pizza et les Blue Jays sont de fiers partenaires depuis 2012. En tant que bar sportif officiel des Blue Jays, Boston Pizza est sans contredit le meilleur endroit pour encourager votre équipe préférée.

Tous les restaurants participants respecteront les directives liées à la COVID-19. Les invités devront appeler au restaurant pour effectuer une réservation pour participer au party. Sur place, ils auront la chance de remporter des prix à l'effigie des Blue Jays.

À propos de Boston Pizza

Boston Pizza International Inc. (« BPI ») est la chaîne de restaurants décontractés numéro 1 au Canada. La marque Boston Pizza sert les communautés de partout au pays depuis l'ouverture du premier restaurant à Edmonton, en Alberta, il y a de cela 58 ans, soit en 1964. Aujourd'hui, Boston Pizza demeure une entreprise de chez nous comptant des centaines de franchisés locaux qui exploitent plus de salles à manger, de bars sportifs et de terrasses que toute autre marque au Canada, en plus d'offrir un service de livraison et de commandes à emporter. BPI est fière d'être reconnue comme Membre Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada et a remporté le prix Choix des franchisés (Franchisees' Designation Award) pendant huit années consécutives.

