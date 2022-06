WorkSafeNB choisit SEI comme fournisseur de services d'impartition de la gestion de placements





SEI Canada fournira des services de gestion de placements discrétionnaire pour un actif d'environ 1,4 G$

TORONTO, 13 juin 2022 /CNW/ - SEI® (NASDAQ : SEIC) a annoncé aujourd'hui que WorkSafeNB l'avait choisie comme fournisseur de services d'impartition de la gestion de placements pour environ 1,4 G$ CA d'actifs de l'organisation. Les actifs ont été officiellement transférés en février 2022.

WorkSafeNB est une société d'État qui supervise la santé et la sécurité au travail dans la province du Nouveau-Brunswick, et fournit des services à plus de 300 000 travailleurs et 15 000 employeurs. Société de placements SEI Canada (« SEI Canada ») offrira à WorkSafeNB des services d'impartition de la gestion de placements, notamment des services liés à l'exploitation, à la répartition de l'actif, au service à la clientèle et à la production de rapports. SEI gérera les titres du marché public du fonds Accident Fund de WorkSafeNB, tandis que la gestion des placements non traditionnels demeurera à l'interne.

Dexton Blackstock, directeur général du Groupe institutionnel de SEI au Canada, a déclaré :

« Afin de maintenir un fonds durable à long terme, de réduire la volatilité au minimum et de générer des rendements réguliers pour assurer un niveau de financement constant, WorkSafeNB avait besoin d'un partenaire stratégique capable de fournir une solution personnalisée axée sur ses objectifs uniques. Notre équipe de gestion de la clientèle est ravie de travailler avec WorkSafeNB pour assurer la surveillance des placements, fournir un service à la clientèle de premier plan et aider à l'atténuation du risque opérationnel, afin que la société puisse se concentrer sur son objectif d'établir et de gérer un continuum efficace de sécurité et de soins pour toutes les parties prenantes. »

Tim Petersen de WorkSafeNB a indiqué ce qui suit :

« Nous sommes heureux de collaborer avec SEI, qui possède une vaste expérience, un excellent service à la clientèle et une connaissance et une compréhension approfondies des complexités auxquelles font face les commissions des accidents du travail. Nous sommes convaincus que SEI offrira un service supérieur et que la société soutiendra notre engagement à bâtir un système solide, stable et durable. »

SEI fournit des services de gestion de placements à plus de 480 investisseurs institutionnels mondiaux, dont 26 clients canadiens.* SEI accorde depuis longtemps une grande priorité au marché canadien, dont elle possède une expertise approfondie. SEI exerce ses activités au Canada depuis 1983 et collabore depuis 1996 avec son client canadien de plus longue date auquel elle fournit des solutions d'impartition de la gestion de placements.

* Au 31 mars 2022.

À propos du Groupe institutionnel de SEI

Le Groupe institutionnel de SEI offre aux clients une variété de solutions adaptées à leurs préférences en matière de placement. En tant que l'un des premiers et des plus importants fournisseurs de services d'impartition de la gestion de placements, la plateforme de SEI soutient les investisseurs institutionnels qui délèguent les décisions de gestion de placement au moyen d'un modèle de mise en oeuvre souple. La plateforme améliorée de SEI pour les chefs des placements soutient les équipes de placement internes par l'intermédiaire de SEI Novus, un outil international de renseignement sur les portefeuilles, et des services complets de traitement des placements, de comptabilité parallèle et de gestion des données et des flux de travail de SEI. Au 31 mars 2022, plus de 480 clients institutionnels utilisaient ces solutions intégrées à l'échelle mondiale. Pour de plus amples renseignements, visitez https://seic.com/fr-ca/who-we-serve/investisseurs-institutionnels.

À propos de SEIMD

SEI (NASDAQ : SEIC) offre des solutions technologiques et de placement qui relient les gens du secteur des services financiers entre eux. Forte de capacités en matière de traitement des placements, d'opérations et de gestion d'actifs, SEI travaille avec des sociétés, des institutions financières, des professionnels et des familles fortunées pour résoudre des problèmes, gérer le changement et protéger les actifs, et ce, en vue de stimuler la croissance aujourd'hui et pour l'avenir. Au 31 mars 2022, SEI offrait des services-conseils, des services de gestion ou des services d'administration à l'égard d'un actif totalisant près de 1 300 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez seic.com/fr-ca.

À propos de WorkSafeNB

WorkSafeNB est une société d'État chargée de superviser la mise en oeuvre et l'application de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents du travail et le Tribunal d'appel des accidents au travail, ainsi que de la Loi sur l'indemnisation des pompiers du Nouveau-Brunswick. WorkSafeNB offre des services à plus de 300 000 travailleurs et à 15 000 employeurs, et s'engage à faire du Nouveau-Brunswick le lieu de travail le plus sécuritaire.

Personne-ressource : Personnes-ressources pour les médias :



Leslie Wojcik Kristina Pereira Tully SEI Vested +1 610 676-4191 (917) 765-8720 poste 1029 [email protected] [email protected]

SOURCE SEI Investments Company

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :