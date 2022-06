Utilisation optimale des médicaments en hébergement de longue durée - Lancement de la phase 3 de la démarche OPUS-AP ? PEPS





QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce aujourd'hui le lancement de la troisième phase de la démarche Optimisation des pratiques, des usages, des soins et des services - Antipsychotiques (OPUS-AP), à laquelle est dorénavant intégré le Programme d'évaluation de la personnalisation des soins (PEPS) en soins de longue durée.

Rappelons que la démarche OPUS-AP vise la déprescription d'antipsychotiques auprès des résidents de centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) vivant avec un trouble neurocognitif majeur aux prises avec des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SPCD) par l'application d'approches de base et d'interventions non pharmacologiques. Elle a fait l'objet d'un projet de recherche lors du déploiement des phases 1 et 2.

Quant au PEPS, il s'agit d'une initiative amorcée en 2017 par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, qui vise à réduire l'utilisation de tous les types de médicaments pour l'ensemble des résidents en CHSLD, par l'optimisation des rôles des professionnels.

Par le déploiement de la démarche intégrée OPUS-AP ? PEPS, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) vise l'utilisation optimale des médicaments auprès des personnes aînées hébergées, une mesure inscrite au Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026. La démarche bénéficiera d'un financement annuel récurrent de 1,5 million $ pour la durée du plan d'action, et sera déployée dans l'ensemble des CHSLD du Québec ainsi que des maisons des aînés et maisons alternatives.

« L'épanouissement des personnes hébergées est notre priorité. Cela passe notamment par une utilisation plus appropriée de la médication et l'adoption des meilleures pratiques dans l'ensemble des milieux. Les résultats des deux premières phases de la démarche OPUS-AP ayant été remarquablement prometteurs, nous sommes très fiers de la poursuite de cette initiative, menée en collaboration avec nos partenaires. La démarche intégrée OPUS-AP ? PEPS s'inscrit en parfaite cohérence avec nos efforts pour revoir profondément et durablement les conditions d'hébergement de longue durée au Québec. »

La phase 1 de la démarche OPUS-AP s'est déroulée entre janvier et octobre 2018 dans 24 CHSLD du Québec. La déprescription a été un succès chez 86 % des 220 résidents participants. La deuxième phase s'est quant à elle déroulée entre mars 2019 et avril 2020 dans 329 unités de 129 CHSLD. Ce fut un succès chez 77,1 % des 1 402 résidents, pour qui la déprescription a été tentée (cessation dans 47,1 % des cas, diminution dans 30 % des cas).





Le PEPS a permis plusieurs retombées positives, notamment une diminution de 50 % de la polymédication excessive après 12 mois, une diminution des médicaments inappropriés en gériatrie, un accès plus rapide aux soins, des transferts à l'hôpital évités, un meilleur confort, un soulagement, une meilleure qualité de vie et une amélioration de l'état de santé global des résidents.





La démarche intégrée OPUS-AP ? PEPS pour l'utilisation optimale des médicaments en hébergement de longue durée sera dorénavant sous la responsabilité du MSSS, en partenariat avec le CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et l'organisme Excellence en santé Canada (anciennement la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé et partenaire depuis le début de la démarche).





Des orientations ministérielles pour l'offre de soins et de services pharmaceutiques pour favoriser une qualité de vie comme à la maison ont été élaborées dans le cadre des travaux pour les maisons des aînés et maisons alternatives, basées sur le PEPS.

