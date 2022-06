Le Partenariat pour des Textiles Durables reconnaît le U.S. Cotton Trust Protocol comme une norme pour le coton durable





Le U.S. Cotton Trust Protocol a été approuvé comme norme pour le coton durable par Siegelklarheit, une initiative du gouvernement fédéral allemand. En aidant les consommateurs à mieux comprendre les labels environnementaux et sociaux, Siegelklarheit souhaite contribuer à des décisions d'achat plus durables. Le U.S. Cotton Trust Protocol a passé avec succès le système d'évaluation de Siegelklarheit. En conséquence, les membres du Partnership for Sustainable Textiles (PST) peuvent utiliser ce protocole américain comme une autre norme pour calculer leur part de coton durable.

Le Partnership for Sustainable Textiles (PST) ou Partenariat pour des textiles durables, a été fondé en octobre 2014, avec pour mission d'améliorer les conditions sociales et écologiques au sein des chaînes mondiales d'approvisionnement textiles. Il oriente ses travaux sur les directives de l'OCDE en matière de diligence raisonnable et sur les accords et lignes directrices internationaux qui définissent les principes de durabilité sociale, environnementale et économique et le cadre de la responsabilité des entreprises.

« Les membres du Partenariat pour des textiles durables travaillent ensemble pour réaliser des améliorations sociales et écologiques substantielles dans leurs chaînes d'approvisionnement mondiales", a déclaré Jürgen Janssen, chef du secrétariat du PST. "Cela inclut également la production de matières premières et donc la culture et le traitement du coton. Au sein du PST, nous plaidons pour des critères transparents et traçables dans la certification du coton durable. Nous sommes heureux que le U.S. Cotton Trust Protocol ait passé avec succès l'audit de Siegelklarheit. »

Le PST a développé un cadre de mise en oeuvre et un format de rapport pour la diligence raisonnable des entreprises. Dans ce cadre, les sociétés membres du PST indiquent la quantité de coton dont elles s'approvisionnent et la part de coton durable ou biologique, certifiée par des normes reconnues. Outre celles du US Cotton Trust Protocol, ces normes comprennent la norme Better Cotton, la norme australienne myBMP, Cotton made in Africa, Fairtrade Cotton et CottonConnect. Les normes suivantes s'appliquent à l'achat de coton biologique : la norme GOTS (Global Organic Textile Standard), la norme NATURTEXTIL IVN (International Association of Natural Textile Industry), la norme OCS (Organic Content Standard) de Textile Exchange, la norme bioRe Social & Environmental Standard, et toutes les normes biologiques faisant partie de la famille de normes IFOAM.

Le U.S. Cotton Trust Protocol, est le seul système qui fournit des objectifs et des mesures quantifiables et vérifiables et qui favorise l'amélioration continue de six paramètres clés de la durabilité : utilisation des terres, carbone du sol, gestion de l'eau, perte de sol, émissions de gaz à effet de serre et efficacité énergétique. Il s'agit également de la première fibre de coton durable au monde à offrir à ses membres une transparence de la chaîne d'approvisionnement de l'article grâce à la Solution de Gestion de la Consommation mise en place.

« Nous sommes heureux que le U.S. Cotton Trust Protocol ait passé avec succès l'audit de Siegelklarheit », a déclaré Dr Gary Adams, président du U.S. Cotton Trust Protocol. « Notre vision est d'établir une nouvelle norme dans la production de coton durable où la transparence totale est une réalité et où l'amélioration continue pour réduire notre empreinte environnementale est l'objectif central. Nous nous engageons à assurer la protection et la préservation de la planète, en utilisant les techniques les plus durables et responsables. »

Le U.S. Cotton Trust Protocol est aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, reconnu par Textile Exchange et Forum for the Future, et fait partie des initiatives Sustainable Apparel Coalition, Cotton 2025 Sustainable Cotton Challenge, Cotton 2040 et Cotton Up. Il a également été reconnu et publié dans la carte des normes de l'ITC.

Pour en savoir plus sur le U.S. Cotton Trust Protocol, visitez le site Trustuscotton.org/

A propos du U.S. Cotton Trust Protocol

Lancé en 2020, le U.S. Cotton Trust Protocol a été conçu pour établir une nouvelle norme en matière de coton cultivé de manière plus durable, afin de contribuer à la protection et à la préservation de la planète, en utilisant les techniques les plus durables et responsables. Il s'agit du seul programme scientifique au niveau de l'exploitation du coton qui fournit des objectifs et des mesures quantifiables et vérifiables pour six paramètres clés de durabilité, ainsi qu'une transparence de la chaîne d'approvisionnement du produit.

Le U.S. Cotton Trust Protocol est supervisé par un conseil d'administration multipartite composé de représentants des marques et des détaillants, de la société civile et d'experts indépendants en matière de durabilité, ainsi que de l'industrie cotonnière, notamment les producteurs, les égreneurs, les négociants, les grossistes et les coopératives, les usines et les manipulateurs de graines de coton.

A propos du Partenariat pour les textiles durables (Partnership for Sustainable Textiles PST)

Le Partenariat pour des textiles durables (PST) s'engage en faveur d'une industrie du textile et de l'habillement socialement, écologiquement et sans corruption - une industrie qui respecte les droits de tous les travailleurs, qui protège le climat et l'environnement, et qui fonctionne avec intégrité et dans les limites planétaires. Le Partenariat pour les textiles durables aligne son

travail sur les accords et directives internationaux qui définissent les principes de durabilité sociale, environnementale et économique et fixent le cadre de la responsabilité des entreprises.

Les objectifs du PST concernant les questions sociales et les droits de l'homme reposent notamment sur les conventions de l'OIT, les principes des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. Dans la mise en oeuvre de ses objectifs, le Partenariat est fortement orienté vers les recommandations de l'OCDE. Pour atteindre ses objectifs, le PST met particulièrement l'accent sur la mise en oeuvre de la diligence raisonnable des entreprises et de la conduite responsable des affaires en Allemagne, en Europe et dans le monde.

Website: https://www.textilbuendnis.com/en

Website : TrustUSCotton.org.

