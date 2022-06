Alphawave IP annonce la disponibilité de deux nouveaux produits IP d'interconnexion dans les processus avancés de TSMC





De nouveaux produits élargissent et étendent le leadership technologique d'Alphawave dans les puces et les solutions optiques

LONDRES et TORONTO, 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP (LN: AWE), un leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, est heureux d'annoncer la disponibilité de deux nouvelles IP d'interconnexion dans son portefeuille de produits. AresCORE16 est une interface parallèle Die-to-Die qui étend encore le leadership des puces d'Alphawave en permettant une nouvelle génération de produits de puces. OptiCORE100 est un sérialiseur-désérialiseur optique PAM4 de 112 Gbit/s (« SerDes ») qui permet le pilotage direct de l'optique et inclut des techniques DSP avancées pour la réception de formes d'onde optiques.

Tony Pialis, PDG d'Alphawave, a déclaré, « L'ajout d'AresCORE16 et d'OptiCORE100 offre à Alphawave IP de nouvelles opportunités très intéressantes pour continuer à aider nos clients à résoudre les défis de connectivité de plus en plus complexes. AresCORE16 Die-to-Die IP est une technologie de connectivité clé qui permet l'avenir de l'emballage 2.5D et 3D pour le marché émergent des puces et prend en charge les normes nouvelles et émergentes, telles que uCIE, Bunch of Wires (BOW), Open-HBI et d'autres pour les interfaces Die-To-Die. OptiCORE100 résout les défis uniques des communications électriques à optiques dans le marketing, la puissance, la performance et la zone. Les adresses IP d'interface optique et à puces sont essentielles pour fournir une connectivité de nouvelle génération au sein de nos centres de données. »

Tony Chan Carusone, directeur de la technologie d'Alphawave, a déclaré, « Toutes nos adresses IP en silicium tirent parti de la puissance du traitement numérique du signal (DSP), ce qui rend la connectivité haute performance beaucoup plus fiable à des vitesses très élevées comme 224 Gbit/s et au-delà. Nous repoussons constamment la barrière des performances, de la puissance et de la surface du silicium avec nos IP de connectivité, et en tirant parti de nos architectures DSP avancées, nous pouvons offrir le maximum d'avantages à nos clients sur les processus de pointe TSMC N7, N5, N4 et N3. »

Le portefeuille d'IP de connectivité d'Alphawave IP, y compris les PHY Ethernet PCIe Gen6, CXL 3.0 et 800G, est disponible pour la licence et la livraison dès maintenant sur les processus TSMC N12, N7, N6, N5, N4 et N3. Les dernières offres IP d'Alphawave IP, AresCORE16 et OptiCORE100, sont disponibles dès maintenant pour les démarrages de conception sur les processus TSMC N5 et N4.

À propos d'Alphawave IP

Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave répond à un besoin critique : permettre aux données de voyager plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures à une puissance moindre. Alphawave est un leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Nos solutions IP répondent donc aux besoins des clients mondiaux de premier plan dans les centres de données, le calcul, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée à Toronto, au Canada, en 2017, par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences IP pour semi-conducteurs, notre mission est de nous concentrer sur les défis de connectivité les plus difficiles à résoudre. Pour en savoir plus sur Alphawave IP, visitez : awaveip.com

Marques de commerce

Toutes les marques déposées et autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Alphawave IP Group plc, John Lofton Holt, président exécutif, Daniel Aharoni, directeur financier, [email protected], +44 (0) 20 7717 5877 ; Gravitate PR, Wynton Yu, [email protected], +1 415 528 0468

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1837557/Alphawave_IP_Group_Plc_Alphawave_IP_Announces_Availability_of_Tw.jpg

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 08:11 et diffusé par :