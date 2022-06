Naftogaz et Symbio Infrastructure s'accordent sur des livraisons de GNL canadien à faible teneur en carbone et d'hydrogène vert à l'Ukraine





KYIV, Ukraine et SAGUENAY, Québec, 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- La Société nationale par actions la « Naftogaz d'Ukraine » a conclu un accord avec le développeur d'énergie canadien Symbio Infrastructure (« Symbio ») pour acheter du gaz naturel liquéfié (GNL) et de l'hydrogène liquide vert (LH2) au Québec, Canada.

« Cet accord est une étape importante sur la voie de la transition de l'Ukraine vers des approvisionnements énergétiques diversifiés en provenance du monde entier, que nous avons entamée à la fin de 2014, lorsque nous avons cessé l'importation directe de gaz naturel russe. Depuis lors, nous avons fortifié notre indépendance énergétique en étant un acteur actif sur le marché européen de l'énergie. Nous croyons que les possibilités d'obtenir un approvisionnement énergétique à long terme fiable et produit de façon responsable auprès d'alliés comme le Canada, et des installations de Symbio, d'ici 2027 sont essentielles à notre sécurité énergétique, à notre transition et à notre prospérité économique future », a déclaré Yuriy Vitrenko, PDG de Naftogaz Ukraine.

Jim Illich, fondateur et président de Symbio Infrastructure, a déclaré : « L'énergie provenant de l'infrastructure innovante de Symbio, à consommation énergétique nulle et axée sur l'hydroélectricité, fournira une énergie compétitive à l'Ukraine et réduira considérablement les émissions mondiales de GES en remplaçant les sources d'énergie à plus fortes émissions utilisées en Europe, comme le charbon, le mazout lourd et les sources de gaz naturel et de GNL à plus forte intensité de carbone. »

Les parties ont signé un protocole d'entente (MoU) le 5 juin à Washington, D.C. Les parties prévoient que le GNL et le LH2 seront livrés à un terminal d'importation dans un pays de transit européen convenu mutuellement. Symbio fournira à l'Europe le GNL le moins carboné du monde grâce aux normes réglementaires rigoureuses du Canada en matière de production de gaz naturel et à l'utilisation innovante de l'hydroélectricité renouvelable pour alimenter ses installations.

Ce protocole d'accord va dans le sens de l'ambition déclarée du gouvernement canadien, qui a publiquement confirmé son vif intérêt à aider l'Europe à résoudre sa crise énergétique et son besoin de diversification de l'approvisionnement en GNL en accélérant les autorisations pertinentes pour exporter du gaz naturel de l'est du Canada vers l'Europe par le biais d'installations d'exportation de GNL à très faibles émissions, avec la capacité d'exporter de l'hydrogène dans le futur.

Naftogaz est la plus grande entreprise publique d'Ukraine, engagée dans un cycle complet d'exploration et de développement de champs, de production et de forage d'exploration, de stockage de pétrole et de gaz, de traitement et de distribution de produits pétroliers, de gaz naturel et de gaz liquéfié aux consommateurs. Naftogaz s'engage envers les générations futures, c'est pourquoi l'un de ses objectifs stratégiques est de constituer des actifs énergétiques « verts » pour permettre la transformation énergétique de Naftogaz et la dé-carbonisation de l'économie ukrainienne.

Symbio, par le biais de sa filiale GNL Québec, développe Énergie Saguenay, la première installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) à grande échelle et neutre en carbone au monde, au Québec, au Canada. L'installation, qui servira de référence dans l'industrie, liquéfiera et exportera 10,5 millions de tonnes ou 15 milliards de mètres cubes (mmc) par an de GNL propre vers l'Europe (environ 17 % de la consommation annuelle de gaz de l'Allemagne ou environ la moitié de la consommation de l'Ukraine) à des prix compétitifs grâce à la courte distance de transport vers l'Europe et aux économies réalisées grâce au climat froid du Canada.

Symbio aidera à diversifier l'approvisionnement énergétique européen et contribuera à la transition énergétique de l'Europe en construisant des infrastructures énergétiques à l'épreuve du temps, à consommation énergétique nulle, en produisant du GNL et en devenant l'un des plus grands exportateurs mondiaux de H2 liquide vert. En attendant l'obtention des autorisations réglementaires, le début des opérations des projets de Symbio est prévu pour 2027.

Contact pour les médias : Société nationale par actions « Naftogaz d'Ukraine » : Svitlana Vlasova, [email protected], +380 95 275 18 65 ; Symbio Infrastructure : Amérique du Nord : GNL Québec inc : Louis-Martin Leclerc, [email protected], +1 418 693 2425 Europe : FGS Global, Reinhard Hönighaus, [email protected], +49 30 59 00 46 9356

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 07:57 et diffusé par :