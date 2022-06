Generix Group référencé dans le Magic Quadranttm 2022 du Gartner® pour les Systèmes de Gestion d'Entrepôt (WMS) pour la quatrième année consécutive





MONTRÉAL, 13 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du Commerce, annonce avoir été référencé pour la 4e année consécutive dans le Magic Quadrant Gartner 2022 pour les Systèmes de Gestion d'Entrepôt.



Les deux WMS de Generix Group sont reconnus dans le rapport de Gartner. Ils répondent à l'ensemble des besoins en matière de gestion d'entrepôt des 3PL, des distributeurs et des industriels, l'un grâce à son hyper-adaptabilité et l'autre pour sa richesse fonctionnelle et sa capacité à opérer des sites présentant un très haut niveau d'automatisation.

L'univers de la Supply Chain a récemment été confronté à de nouveaux enjeux qui ont conduit les entreprises à se surpasser et se réinventer pour rester compétitives sur leurs marchés. Les solutions WMS de Generix constituent des éléments clés de la plateforme Generix Supply Chain Hub. Elles contribuent à l'excellence opérationnelle de ses clients et les aident à relever les défis actuels, leur apportant notamment la visibilité et l'interopérabilité essentielles à la performance de leurs opérations logistiques.

La solution WMS SOLOCHAIN dispose d'une grande capacité d'adaptation aux besoins des clients grâce à ses fonctions de workflow mobiles, mapping entrepôt et création d'états et rapports. Elle propose de plus un véritable outil de gestion de projet et de documentation intégré. Le WMS SOLOCHAIN inclut également un module MES ? Manufacturing Execution System - permettant aux industriels d'animer l'approvisionnement des bords de chaîne de leurs usines ou ateliers et de garantir une parfaite traçabilité.

La solution Generix WMS propose quant à elle une grande richesse fonctionnelle en standard, basée sur un historique très complet de projets réalisés dans de nombreux secteurs d'activité et géographies. Les fonctionnalités puissantes de la solution principale se complètent de solutions périphériques à forte valeur ajoutée pour les entreprises soucieuses de mettre en place une Supply Chain pilotée et optimisée de bout-en-bout : TMS ? Transport Management System, OMS ? Order Management System, YMS ? Yard Management System, Plateforme Collaborative et de Visibilité, Analytics, et très prochainement RMS ? Resource Management System. Ce modèle de plateforme améliore le time-to-market et la performance économique des solutions, évitant aux clients de Generix Group d'engager des développements spécifiques onéreux et chronophages.

?« Nous sommes fiers d'être nommés dans l'édition 2022 du Magic Quadrant WMS de Gartner. Nous sommes engagés, en étroite collaboration avec nos clients, dans l'amélioration continue de la richesse fonctionnelle de nos solutions. Nous continuons à nous démarquer, cette année encore, dans un environnement ultra-concurrentiel et à maintenir notre rang en tant qu'acteur majeur du secteur. Dans le cadre de notre plan stratégique Boost Together 2025, nous nous sommes engagés à renforcer encore ces investissements, en prenant appui sur la transformation agile de notre organisation R&D. Nos clients bénéficient d'expertises et d'équipes très internationales et pluridisciplinaires, notamment notre bureau de recherche et développement basé sur le continent Nord-Américain. », indique Isabelle BADOC, Product Marketing Director, Supply Chain Execution, Generix Group

Pour accéder à l'ensemble du rapport Gartner cliquez ici (en anglais)

Déclaration de non-responsabilité de Gartner :

GARTNER et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier et sont utilisées ici avec autorisation préalable. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de ces technologies de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 800 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, ou encore Ferrero, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

