La CNESST lance une campagne de publicité sur les dangers liés aux échafaudages





QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Entre 2017 et 2021, près de 1 000 accidents du travail impliquant un échafaudage se sont produits au Québec, dont plus de la moitié sur des chantiers de construction. Pour mettre en lumière ce risque majeur qui peut causer de graves blessures, la paralysie ou même la mort, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd'hui une nouvelle campagne de sensibilisation et d'information sur les échafaudages et les dangers reliés à leur utilisation.

Par cette campagne, la CNESST souhaite rappeler aux maîtres d'oeuvre, aux employeurs, aux travailleurs et aux travailleuses évoluant sur les chantiers de construction l'importance de prendre le temps de mettre en place et de bien appliquer les mesures de prévention en lien avec l'assemblage des échafaudages et les travaux effectués sur ceux-ci.

Par ailleurs, lorsque les travailleuses et les travailleurs utilisent un échafaudage pour effectuer des travaux en hauteur, ils s'exposent à différents risques, comme l'effondrement ou le renversement de cette structure, la chute de hauteur ou la chute d'objets et le contact avec des lignes électriques.

Un message radio de 30 secondes sera diffusé en français et en anglais sur les ondes des principales stations de radio du Québec du 13 juin au 3 juillet et du 8 au 21 août. Des bannières Web seront utilisées et des messages pour les médias sociaux seront diffusés pour sensibiliser les employeurs, les maîtres d'oeuvre ainsi que les travailleurs et les travailleuses.

Pour en savoir plus sur la campagne portant sur les échafaudages et pour entendre le message radio, visitez notre page consacrée à ce sujet : cnesst.gouv.qc.ca/échafaudage.

Les échafaudages : tolérance zéro

La CNESST a ciblé des dangers à conséquences graves, identifiés comme des tolérances zéro qu'il faut éliminer pour réduire le nombre d'accidents. Les échafaudages font partie de ces dangers. Ces structures doivent être montées dans le respect de certaines règles de sécurité.

Les mesures de prévention pour éviter les renversements peuvent être d'attacher solidement l'échafaudage à un bâtiment ou à une structure avec des ancrages, de le fixer au sol avec des haubans, ou d'y ajouter des stabilisateurs. Il est aussi important de vérifier que les montants sont d'aplomb et qu'ils prennent appui sur des assises solides, comme des vérins ajustables en hauteur bien fixés à des madriers, surtout lorsque sont présents des obstacles, comme des platebandes, des buissons, ou encore des sols en pente.

Les principaux risques d'effondrement ou de renversement sont l'affaissement d'un appui, la surcharge ou le glissement des planchers de travail ou la poussée du vent sur des toiles utilisées pour protéger les matériaux du mauvais temps ou sur des filets pour contrôler la chute de débris.

Les principaux risques de chute en hauteur sont l'absence de garde-corps ceinturant les planchers de travail de tous les côtés donnant sur le vide, le basculement ou le glissement des planchers, et les travaux superposés.

Pour aider les milieux de travail à identifier et à éliminer les risques, la CNESST rend accessibles sur son site Web des fiches d'information complètes.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : CNESST

Direction générale des communications

Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 07:30 et diffusé par :