/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Travaux d'atténuation des risques liés à l'érosion et à la submersion côtière aux Îles-de-la-Madeleine/

Amylyx Pharmaceuticals, Inc. ("Amylyx" ou la "Société") annonce aujourd'hui l'approbation par Santé Canada d'ALBRIOZAtm (phénylbutyrate de sodium et ursodoxicoltaurine), sous certaines conditions, pour le traitement de la sclérose latérale...

GURU Organic Energy Corp. (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, annonce le lancement de sa campagne de marketing la plus ambitieuse à ce jour. Entièrement intégrée, la campagne 360 degrés de...

Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, sera de passage aujourd'hui dans la région de la Côte-Nord et procédera à une tournée de quelques établissements scolaires pour l'occasion. Il en profitera pour visiter des écoles et de rencontrer...