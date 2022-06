Avis aux médias - Le ministre Roberge visitera des établissements scolaires de la région de la Côte-Nord





BAIE-COMEAU, QC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, sera de passage aujourd'hui dans la région de la Côte-Nord et procédera à une tournée de quelques établissements scolaires pour l'occasion. Il en profitera pour visiter des écoles et de rencontrer des élèves, du personnel scolaire et des directions d'école et de centres de services scolaires de la région. En marge de ces rencontres, il sera disponible pour rencontrer les représentants et représentantes des médias.

Date : 13 juin 2022

Lieu : Région de la Côte-Nord

