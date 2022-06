Berkshire Hathaway Specialty Insurance intervient désormais en apériteur de première ligne sur la garantie de la Responsabilité des Dirigeants





Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) propose désormais une solution exclusive d'apérition de première ligne pour accompagner ses clients et couvrir l'exposition de la responsabilité de leurs Dirigeants dans le monde entier.

« Notre nouvelle police d'assurance Responsabilité des Dirigeants (Executive First) offre aux entreprises françaises et à leurs dirigeants partout dans le monde une capacité de première ligne soutenue par le bilan exceptionnel, l'engagement à long terme sur le marché et l'excellent service de BHSI », déclare François-Xavier d'Huart, directeur pays, France.

Basé sur la promesse faite à ses clients « Claim is Our Product », ce produit a été conçu avec un objectif de clarté permettant une parfaite compréhension des garanties. Executive First répond aux besoins de nos clients de bénéficier d'une gestion efficace des sinistres.

« Au-delà de concrétiser nos ambitions, notre positionnement de leader en première ligne, soutenu par une équipe dédiée de souscripteurs seniors, offre une alternative très bien accueillie sur un marché tendu et démontre notre volonté d'engagement à long terme » ajoute François-Xavier.

« Cette nouvelle offre de leader en première ligne à l'intention des dirigeants intègre la capacité à délivrer des programmes multinationaux et des services aux entreprises et dirigeants exposés à l'international grâce à notre réseau mondial, qui couvre 170 pays ».

