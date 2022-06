/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet de l'avenir du secteur minier et parlera de retombées économiques, de possibilités pour les Autochtones et de croissance propre/





OTTAWA, ON, le 10 juin 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, fera une annonce lundi, en compagnie de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau. Cette annonce contribuera à soutenir l'avenir du secteur minier et du secteur agricole, à générer d'importantes retombées économiques pour la Saskatchewan et à appuyer la transition vers l'économie carboneutre de demain. Une période de questions suivra.

Date : Le lundi 13 juin 2022



Heure : 10 h (heure du Centre)



Lieu : Hôtel Sheraton Cavalier Saskatoon

Salle de réunion Sud et Ouest

612, Spadina Crescent East

Saskatoon (Saskatchewan)

L'annonce sera diffusée en direct sur la page Facebook Innovation canadienne.

Participation en personne

Les représentants des médias qui prévoient assister à l'événement en personne doivent confirmer leur participation en communiquant par courriel avec les Relations aux médias d'ISDE, à [email protected], au plus tard le dimanche 12 juin, à 16 h (heure de l'Est). Ils sont priés d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

Participation par téléconférence

Les représentants des médias sont invités à communiquer par courriel avec les Relations avec les médias d'ISDE, à [email protected], pour obtenir l'information nécessaire pour participer à la téléconférence.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 06:00 et diffusé par :