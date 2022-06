Domain Therapeutics nomme le Dr Xavier Leroy Directeur scientifique





Domain Therapeutics, une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de traitements innovants en immuno-oncologie (IO) ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), annonce aujourd'hui le renforcement de son équipe scientifique avec la nomination du Dr Xavier Leroy au poste de Directeur scientifique (Chief Scientific Officer).

Fort de son expertise largement reconnue dans le domaine des RCPGs et de l'immunologie, le Dr Leroy a rejoint Domain Therapeutics en tant que Directeur des Technologies (CTO) en 2019, pour identifier et sélectionner des cibles stratégiques afin d'étendre le pipeline stratégique en immuno-oncologie de la société. Désormais, Xavier Leroy dirigera la Recherche et pilotera la transformation de la société en biopharma au stade clinique.

« L'expertise et les connaissances considérables de Xavier en matière de RCPGs et en immuno-oncologie, ont déjà contribué de façon significative à positionner Domain Therapeutics comme leader des traitements contre l'immunosuppression médiée par les RCPGs. Fort de ses nouvelles responsabilités et des challenges de la société, et en tant que membre du COMEX, Xavier assurera le développement de nouvelles approches thérapeutiques au moment où Domain accélère sa transition vers une société au stade clinique, basée sur son portefeuille exclusif de thérapies RCPGs en IO. Toute l'équipe est ravie de franchir cette étape avec Xavier à ses côtés » déclare Pascal Neuville, directeur général de Domain Therapeutics.

« C'est un immense privilège de pouvoir déployer l'impact transformateur des RCPGs pour améliorer le traitement du cancer. La perspective d'amener en clinique des candidats « first-in-class » ciblant des RCPGs est très stimulante, » indique le Dr Xavier Leroy. « Je suis fier de faire partie de cette belle aventure et de contribuer à écrire le prochain chapitre de Domain, l'entreprise leader des RCPGs en immuno-oncologie».

Après un post-doctorat chez Novartis (Suisse), le Dr Leroy a débuté sa carrière chez Axovan AG (Suisse). Puis, il a passé plus de 13 ans chez Actelion Pharmaceuticals Ltd (aujourdhui J&J). En tant que directeur associé, il a développé plusieurs programmes ciblant des RCPGs dans le domaine des neurosciences et de l'inflammation ; quatre sont actuellement en développement clinique et un a atteint le marché. Avant d'intégrer Domain Therapeutics, Xavier Leroy était responsable de la recherche chez iTeos Therapeutics (Nasdaq : ITOS), société basée en Belgique et aux Etats-Unis. Il a supervisé le développement du portefeuille en immuno-oncologie de la société, notamment en amenant un candidat antagoniste de l'adénosine jusqu'en clinique, et il a joué un rôle déterminant dans la finalisation d'une série B de 75 Millions $. Xavier est membre du comité de management de la Coopération Européenne des Sciences et Technologies (COST) où il participe activement au Réseau de Recherche Européenne sur la Transduction du Signal (ERNEST).

A propos de Domain Therapeutics

Domain Therapeutics est une société biopharmaceutique basée en France et au Canada, dédiée à la découverte et au développement de nouveaux candidats-médicaments ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), l'une des classes de cibles médicamenteuses les plus importantes. La société se concentre sur le développement de candidats-médicaments à forte valeur ajoutée pour contrer l'immunosuppression médiée par les RCPGs en immuno-oncologie.

www.domaintherapeutics.com

