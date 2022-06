Lancement officiel de Jobgether pour connecter les talents basés en Europe avec des opportunités de travail flexibles





Jobgether, un moteur de recherche axé sur le travail à distance et la flexibilité, a été officiellement lancé le 7 juin pour connecter les talents basés en Europe à des opportunités dans le monde entier pour trouver des emplois qualifiés et leur permettre de façonner leur carrière en fonction de leur mode de vie.

La plate-forme alimentée par l'IA organise et liste des sites d'emploi, des sites Web d'entreprise, d'agences de recrutement et de sources similaires du monde entier.

Jobgether propose actuellement 10 000 emplois dans environ 1 000 entreprises axées sur la flexibilité, y compris des startups, des scale-ups, des licornes, et la liste ne cesse de s'allonger.

Le moteur de recherche propose des emplois flexibles de différents types, tels que des postes entièrement à distance, hybrides ou avec des horaires flexibles.

"Pour les talents à la recherche d'un emploi, la flexibilité devient le facteur le plus important. Nous définissons la flexibilité comme la capacité de choisir où, quand et comment vous travaillez, c'est-à-dire le type d'arrangements de travail que vous avez avec votre employeur, comme le travail à distance, travail hybride, freelance, horaires flexibles et slashing », explique Arnaud Devigne, co-fondateur de Jobgether en France.

Côté B2B, la plateforme aide les entreprises à accéder à un vivier de talents en pleine croissance et à se démarquer en mettant en avant les détails de leurs politiques de travail flexible.

La plateforme est gratuite pour les talents et les employeurs. Cependant, Jobgether propose un compte premium payant pour augmenter la visibilité des entreprises. À l'avenir, une fonctionnalité "emplois sponsorisés" sera mise en place, permettant aux employeurs de cibler précisément les talents qu'ils recherchent.

La plate-forme a déjà levé 1 million d'euros et se prépare pour une nouvelle levée en série A.

"Nous pensons que le travail doit s'adapter à votre style de vie, et non l'inverse. Chez Jobgether, nous voyons le travail à distance comme une opportunité de rendre le marché de l'emploi plus global. C'est la possibilité pour chacun d'accéder à un emploi partout sur la terre. Mais aussi de réduire les inégalités et de donner accès à des personnes en marge du marché de l'emploi comme les personnes handicapées", déclare Juan Bourgeois, co-fondateur de Jobgether basé en Belgique.

Les fondateurs de Jobgether et le CTO Alexis Rodriguez sont également à l'origine de l'initiative EU4UA, qui aide les réfugiés ukrainiens à trouver un logement en Europe ainsi qu'un emploi.

À propos de Jobgether

Jobgether est un moteur de recherche d'emplois basé sur l'IA et spécialisé dans les emplois à distance et flexibles. Il permet à des personnes qualifiées de trouver et de postuler à un emploi qui correspond à leur mode de vie en quelques clics, tout en permettant aux entreprises de se démarquer en mettant en avant les détails de leurs politiques de travail flexible. Les co-fondateurs de Jobgether sont Arnaud Devigne (basé en France), Alexandre Hernandez (basé en Espagne), Juan Bourgeois (basé en Belgique).

