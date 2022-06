JetSynthesys annonce Jetapult, la première jeune entreprise de jeu I&O au monde, sortant de la furtivité avec sa première acquisition





PUNE, Inde, 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- La jeune entreprise de jeux Jetapult , le premier modèle d'investissement et d'exploitation (I&O) du genre pour les studios de jeux sur les marchés émergents, sort furtivement avec l'acquisition d'un studio de jeux en Inde. Jetapult se concentrera sur l'acquisition et la mise à l'échelle de studios de développement de jeux indépendants générateurs de revenus dans des marchés émergents comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour combler une pénurie de capital intelligent à long terme dans l'industrie. De plus, la jeune entreprise créera et développera commercialement une liste passionnante de sociétés de jeux d'un marché local à une perspective internationale pour une échelle scientifique et durable.

Jetapult sera dirigé par Sharan Tulsiani, dont l'expérience antérieure comprend la direction des jeux sur les marchés Google Play Asie - Inde et ANZ, ainsi que leur célèbre Indie Games Accelerator (IGA). Outre Tulsiani, l'équipe de Jetapult comprend également Yash Baid et Mangesh Anaokar. Alors que Yash était auparavant directeur et responsable de la recherche chez 3one4 Capital et partenaire chez 256 Network, Mangesh possède une vaste expérience en matière de fusions et acquisitions et d'investissements ayant dirigé les investissements et la gestion de portefeuille chez Bennett, Coleman and Co. L'équipe est en outre renforcée par des experts et des conseillers vétérans de l'industrie comme Ryo Shima (ex-COO GREE), James Cho (ex- Blizzard, Bethesda, Zynga) avec Angelo Lobo, (ex-directeur, Zynga), Dennis Sullivan (ex-Wargaming) et Hyunsu Bang (ex-GREE).

Parlant du lancement de Jetapult, M. Rajan Navani, VC et MD de JetSynthesys a déclaré, « Au fil des ans, nous avons vu l'industrie du jeu prendre de l'ampleur, et la route à parcourir semble plus brillante que jamais. Il existe plusieurs studios de jeux talentueux avec de grandes idées qui peuvent vraiment évoluer avec le bon mentorat et le bon financement. Reconnaissant ce besoin du marché, nous avons décidé de lancer Jetapult sur le modèle très réussi de JetSynthesys d'acquisition et de mise à l'échelle rapide de studios de jeux en utilisant une expertise mondiale et des partenariats de classe mondiale. Avec l'approche en trois volets Acquérir, Investir, Accélérer, Jetapult est maintenant prêt à sortir de la furtivité, ayant déjà réalisé une acquisition cruciale. Construit sur le modèle Invest and Operate (I&O), nous pensons que Jetapult changera la donne dans l'industrie. Avec une équipe d'experts qui possède une expérience collective de plusieurs décennies, la jeune entreprise renforcera davantage la position du jeu indien sur la carte mondiale. »

Sharan Tulsiani, PDG et co-fondatrice de Jetapult a déclaré, « La création de succès à forte rentabilité dans l'industrie du jeu est souvent présentée à tort comme une entreprise basée sur la chance et le tirage au sort. Cela ne peut être plus loin de la vérité. Créer des jeux est une entreprise passionnément créative, mais les mettre à l'échelle est intrinsèquement scientifique.

« C'était une hypothèse prise en charge et résolue avec un énorme succès sur la plus grande plateforme de distribution de jeux, Google Play Store. Les programmes d'accélération systématiques tels que Google Global Indie Games Accelerator et d'autres que j'ai créés sont le produit de ce défi à grande échelle durable. Notre apprentissage clé était que soutenir les concepteurs de génie dans de petits studios nécessite un village d'expertise supplémentaire dans des domaines tels que la conception de jeux et d'économie, le produit et l'ingénierie, l'acquisition d'utilisateurs, etc. En voyant les multiples succès de ces programmes, je me suis senti très motivé pour mettre à l'échelle ces cadres consultatifs qui n'ont pas atteint suffisamment dans la vaste mais talentueuse industrie du jeu. Le modèle Jetapult I&O démocratisera l'expertise du jeu et ouvrira des opportunités à grande échelle en s'associant à des studios talentueux sur les marchés émergents. Les aider à mettre en oeuvre des cadres fondamentaux et une prise de décision scientifique catalysera la croissance à long terme des studios, de ses équipes et de ses revenus. »

Yash Baid, COO et co-fondateur de Jetapult a déclaré, « Les leaders de l'investissement sont bien conscients des excellents retours sur investissement qu'offrent les studios de jeux, qui profitent même en fait des ralentissements économiques, comme cela a été le cas pendant la Covid. Cependant, il y a une grave pénurie de capitaux intelligents et de soutien significatif pour ces studios dans l'industrie aujourd'hui. Jetapult est le fruit d'années de travail en étroite collaboration avec les développeurs de studios de jeux pour identifier leurs besoins et créer un accès à un capital intelligent et patient, mis à l'échelle en s'associant à des investisseurs de renom en capital-risque et en dette. Nous sommes construits pour garder les petits studios de jeux au centre de notre philosophie opérationnelle et visons à les transformer en entreprises générationnelles hors des marchés émergents comme l'Inde. »

Les principaux critères de sélection de Jetapult pour l'acquisition d'un studio de jeux seraient son potentiel de croissance, la présence d'une équipe solide et la génération de revenus, ainsi qu'un examen des jeux qu'ils créent, du genre qu'ils suivent et de la capacité de croissance de l'équipe. La jeune entreprise est en train d'apporter des capitaux et les meilleurs leaders de l'industrie du jeu dans la conception de jeux gratuits, la gestion de produits, l'acquisition d'utilisateurs et l'analyse à son portefeuille de studios de jeux.

À propos de JetSynthesys :

JetSynthesys est une société de divertissement et de technologie numérique nouvelle ère avec une incursion mondiale dans trois écosystèmes clés - les jeux et les sports électroniques, le divertissement numérique, le bien-être et les moyens de subsistance. Avec des millions de consommateurs dans 180 pays, JetSynthesys crée des produits, des plateformes et des services de classe mondiale dans ces trois secteurs verticaux, visant à toucher la vie de milliards de consommateurs. Depuis son lancement en 2014, sous la direction de Rajan Navani (vice-président et directeur général), JetSynthesys a construit un puissant écosystème de technologies, de talents, de contenu et de piles de distribution, et s'engage à offrir des moments délicieux à toutes les parties prenantes à travers de multiples mondes numériques, intitulé à juste titre le #Jetverse.

La société basée à Pune est soutenue par des géants de l'industrie tels que Kris Gopalakrishnan, Adar Poonawalla, Sachin Tendulkar et les family offices de plusieurs milliards d'euros des promoteurs de Thermax, Triveni Group, Yohan.

Poonawalla Group et DSP Group. Avec des bureaux en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, JetSynthesys est un acteur clé du paysage numérique indien. S'appuyant sur l'innovation et la culture new-age, représentant l'économie new-age, JetSynthesys travaille à la construction d'un écosystème numérique pour les consommateurs, afin d'être la solution unique pour tous leurs besoins numériques. Elle est parfaitement placée pour créer des histoires de réussite à grande échelle grâce à des applications fabriquées en Inde avec les meilleurs talents disponibles dans le monde, financés par des capitaux indiens.

JetSynthesys fait partie du groupe diversifié de sociétés JetLine, dont les racines remontent aux années 1930 à Bangkok, en Thaïlande, avec une présence en Inde depuis 1974. Fondée par le regretté Kishinchand Navani en 1937, la croissance en Thaïlande et en Asie du Sud-Est sur plusieurs décennies a abouti à des industries manufacturières à grande échelle dans les domaines du textile, de l'emballage, de l'électronique et du développement immobilier, entre autres.

