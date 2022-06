Exploitant la réalité augmentée, la plateforme Manifest® devient un pilier essentiel des efforts de numérisation de l'Armée





Au salon Eurosatory à Paris (13-17 juin, stand Microsoft K350, Hall 5A), Taqtile présentera des données de cas d'utilisation démontrant comment Manifest®, sa plateforme d'instruction de travail, basée sur la réalité augmentée (RA), réduit les erreurs des techniciens lors de l'exécution des tâches de réparation, d'entretien et d'inspection de véhicules. Grâce à l'acquisition de connaissances spécialisées, intégrées avec des sources de données clés et fusionnées dans un environnement de RA intuitif, Manifest crée des flux de travail numériques qui améliorent la compréhension et la préparation opérationnelle des employés et membres des services de l?armée, tout en réduisant leur stress cognitif.

Manifest est utilisé par des techniciens et mécaniciens ambulants dans des organisations de défense telles que l'armée américaine, la force de défense néo-zélandaise et l'armée de l'air américaine, pour gérer diverses tâches de maintenance, de réparation et de révision (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO), ainsi que des procédures d'inspection. Améliorer l'efficacité du personnel militaire et préciser ses tâches assure le bon fonctionnement des équipements militaires, rend les installations de défense plus sûres et plus conformes, et augmente la sécurité des opérateurs.

Les données issues de plusieurs études démontrent l'efficacité de Manifest :

Grâce à Manifest, des techniciens des moteurs à réaction de l'USAF (armée de l'air des Etats-Unis) ont accompli sans aucune erreur 100 % des 28 tâches assignées .

. Grâce à Manifest, les techniciens automobiles de l'école de formation professionnelle de l'armée néo-zélandaise ont accompli leurs tâches avec 36 % d'erreurs en moins par rapport aux stagiaires utilisant des méthodes de formation existantes, dont l'assistance d'un instructeur.

par rapport aux stagiaires utilisant des méthodes de formation existantes, dont l'assistance d'un instructeur. Grâce à Manifest, les évaluateurs de l'Institut de technologie de l'armée de l'air (Air Force Institute of Technology, AFIT) ont réduit de 53 % les erreurs et anomalies, par rapport à leurs homologues n'utilisant pas Manifest.

« Les données confirment clairement l'efficacité de Manifest dans divers cas d'utilisation, notamment l'inspection, la réparation et la maintenance militaires », a déclaré Kelly Malone, directeur de clientèle, chez Taqtile. « Manifest remplit une fonction essentielle en aidant les organisations de défense à moderniser leurs flux de travail, réduisant ainsi erreurs et omissions en cas de manque de compétences.»

Démonstration en direct au salon Eurosatory

La plateforme Manifest activée par la RA sera démontrée sur le HoloLens 2 sur le stand de Microsoft (K350, Hall 5A) au salon Eurosatory qui se tiendra du 13 au 17 juin. Les participants pourront suivre des procédures de maintenance de routine afin d'inspecter un train d'atterrissage sur le stand. Programmez une démonstration au salon Eurosatory.

À propos de Taqtile

Basée à Seattle, Taqtile révolutionne la façon dont les travailleurs sans bureau effectuent leurs tâches quotidiennes. La mission de Taqtile est d'habiliter et d'équiper les employés en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour accomplir leur travail parfaitement, avec précision, à chaque fois. En utilisant des technologies connues, comme la réalité augmentée, la visualisation 3D et la communication collaborative en temps réel, la plateforme Manifest de Taqtile permet aux travailleurs sans bureau d'effectuer des tâches complexes plus efficacement, plus complètement et avec plus de sécurité que jamais auparavant. Taqtile a été le Partenaire de Microsoft de l'année 2020 dans la catégorie Réalité mixte et est fière de figurer parmi les membres de la liste « World Changing Ideas » de Fast Company pendant deux années consécutives (2021 et 2022). Pour plus d'informations sur Taqtile et sur Manifest, rendez-vous sur https://taqtile.com/defense/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 02:05 et diffusé par :