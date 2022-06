Mnemo Therapeutics lance le projet RHU en collaboration avec des partenaires de recherche européens de premier plan, l'Institut Curie et le Centre de thérapie cellulaire et génique MEARY, AP-HP





L'objectif est d'obtenir la validation clinique de l'efficacité d'une nouvelle forme d'immunothérapie utilisant des cellules CAR-T pour cibler les cancers difficiles à traiter

PARIS, 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- Mnemo Therapeutics, une société de biotechnologie qui développe des immunothérapies transformationnelles, a annoncé aujourd'hui le coup d'envoi de sa participation au prestigieux programme de Recherche Hospitalo-Universitaire en Santé (RHU). Lancé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR), le financement du RHU soutient la recherche de pointe et les collaborations interinstitutionnelles, en réunissant les universités, les entreprises et les hôpitaux pour repousser les limites du possible en matière de soins de santé.

En décembre 2021, 17 projets ont été sélectionnés pour financement dans le cadre du RHU, dont le projet EpCART qui a reçu près de 10 millions d'euros. Sous la direction du Dr Sebastian Amigorena, l'un des cofondateurs scientifiques de Mnemo et responsable de l'équipe Réponses Immunitaires et Cancer à l'Institut Curie, le projet EpCART vise à obtenir la validation clinique d'une nouvelle approche en matière d'immunothérapie par cellules CAR-T.

« Nous sommes honorés de participer à cette initiative prestigieuse et de travailler aux côtés de nos partenaires de longue date à l'Institut Curie, ainsi qu'au Centre de thérapie cellulaire et génique MEARY de l'hôpital Saint-Louis de AP-HP», a déclaré Robert LaCaze, Président de Mnemo.

Le projet EpCART porte sur la reprogrammation épigénétique des cellules CAR-T. L'inactivation de SUV39H1, une enzyme essentielle dans la différenciation des cellules T, permet d'augmenter considérablement le phénotype mémoire de ces cellules. Cela permet de contrôler la tumeur de façon durable et d'éviter la rechute du patient.

« Les thérapies immuno-oncologiques actuelles présentent souvent une perte du phenotype mémoire des cellules immunitaires, ce qui réduit leur capacité au fil du temps, à attaquer les cellules cancéreuses de façon active et persistante », a expliqué le Dr Amigorena. Le projet EpCART met à profit les connaissances sur la mémoire du système immunitaire pour relever ce défi et produire un nouveau type de thérapies CAR-T à mémoire et persistance accrues. Nous pensons que cela permettra d'obtenir des réponses plus durables pour les patients atteints de cancer. »

Au cours des cinq prochaines années, le projet EpCART tentera de valider cliniquement cette technologie en tant que thérapie autologue. Mnemo travaillera en collaboration avec les autres partenaires d'EpCART pour mener un essai clinique de phase I/II, qui étudiera l'activité de ces thérapies CAR-T innovantes auprès de 35 patients atteints de tumeurs difficiles à traiter.

Le projet EpCART permettra d'accélérer la recherche sur EnfiniT, un outil intégré de découverte de médicaments de Mnémo combinant des technologies pour créer une mémoire immunitaire durable, identifier de nouvelles cibles spécifiques au cancer, et bien plus.

« Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans le développement d'immunothérapies transformationnelles visant à améliorer la capacité de l'organisme à détecter, combattre et vaincre le cancer », a ajouté Alain Maiore, co-fondateur et Directeur Général de Mnemo, et de conclure « nous sommes vraiment honorés de travailler en collaboration avec des partenaires aussi prestigieux et nous attendons avec impatience les fruits de cette initiative ».

