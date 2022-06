Lifecycle Software remporte le prix de la solution BSS/OSS de l'année aux MVNOs World Awards





LONDRES, 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- Lifecycle Software , un fournisseur BSS de solutions MNO, MVNO et IoT, annonce aujourd'hui que la société a reçu le prix « OSS/BSS Solution of the Year » lors de la cérémonie des MVNO World Awards 2022 qui s'est déroulée au MVNO World Congress, à Berlin.

Les prix célèbrent les réalisations et les innovations dans l'industrie des MVNO au cours des 12 derniers mois. La « OSS/BSS Solution of the Year » récompense l'innovation et l'excellence dans l'avancement et la transformation de l'industrie des télécommunications d'aujourd'hui grâce aux solutions de soutien aux entreprises. Cela reflète les réalisations de Lifecycle grâce à une pile technologique moderne conçue pour simplifier la mise sur le marché de nouveaux acteurs et soutenir l'évolutivité et le succès des acteurs actuels.

Le CCS-as-a-Service et sa capacité de recharge en temps réel ont été l'un des principaux moteurs de l'obtention du prix. La solution a conduit les principaux acteurs des télécommunications britanniques à des réalisations phénoménales et place Lifecycle à l'avant-garde de la transformation numérique 5G. Aujourd'hui, Lifecycle gère plus de 3 milliards de transactions par mois pour des millions d'utilisateurs et d'appareils. Plus de 99,95 % des transactions sont entièrement automatisées. SMARTY, Plusnet et Ecotalk font partie des clients MVNO qui font confiance à leurs solutions.

Mo Firouzabadian, PDG de Lifecycle Software, a déclaré :

« Nous sommes très honorés d'être reconnus comme la solution BSS/OSS de l'année. Nous innovons dans les télécommunications depuis 27 ans, et l'innovation est dans notre ADN. Nous écrasons la complexité dès le départ avec l'automatisation et l'agilité. Nos solutions cloud natives permettent aux marques de se concentrer sur ce qui est important : leurs clients. Ce prix témoigne du travail acharné de l'équipe de Lifecycle, mais aussi de la portée et du succès des MVNO et MNO avec lesquels nous travaillons ».

À propos de Lifecycle

Lifecycle Software est un fournisseur mondial de solutions de système de recharge en ligne, de facturation et de système d'assistance aux entreprises pour les opérateurs de réseau, les sous-marques MNO, les MVNO, les fournisseurs IoT et un large éventail de partenaires. Nous permettons aux entreprises de télécommunications mobiles et aux entreprises par abonnement de prospérer grâce à la transformation numérique et à la monétisation de nouveaux services, à l'automatisation des opérations commerciales, aux stratégies centrées sur le client et à l'intégration avec l'infrastructure existante. Lifecycle Software utilise une approche de microservices pour sa plateforme, présente un degré élevé d'automatisation et d'efficacité aux niveaux technique et opérationnel et est natif du cloud pour fournir les meilleurs résultats avec un court délai de mise sur le marché.

