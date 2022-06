Avis aux médias - Repenser la fiscalité municipale

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances, Dominique Ollivier, invitent les représentant-es des médias à une conférence de presse afin de donner le coup d'envoi...

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) tient à souligner la Journée mondiale contre le travail des enfants en ce 12 juin 2022. Ce phénomène grandissant des enfants appelés à travailler de plus en plus jeune, est bien présent...