Nouvelle voie d'accès à l'enseignement : programmes de maîtrises qualifiantes - Une initiative applaudie par la FCSSQ





QUÉBEC, le 12 juin 2022 /CNW Telbec/ - Préoccupée par la pénurie de main-d'oeuvre dans le réseau public de l'éducation, dont le secteur de l'enseignement ne fait pas exception, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) applaudit l'initiative exemplaire du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur qui se veut un moyen concret, s'inscrivant dans le plan d'action sur la pénurie de main-d'oeuvre présenté au ministère de l'Éducation par la FCSSQ récemment, afin de faire face au manque criant de personnel enseignant.

Cette nouvelle voie d'accès à l'enseignement désormais reconnue par le ministère de l'Éducation est chaleureusement accueillie par la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré. « Une fois de plus, le réseau public de l'éducation a su démontrer l'expertise des équipes-écoles qui composent les centres de services scolaires du Québec, et ce, en alliant leurs forces à celles de précieux partenaires, comme ceux du milieu universitaire dans ce cas-ci. Il s'agit d'une mobilisation extraordinaire qui contribuera à maintenir des services éducatifs de grande qualité. »

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

www.fcssq.quebec

Twitter : @FCSSQc

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Communiqué envoyé le 12 juin 2022 à 14:26 et diffusé par :