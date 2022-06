950 000 $ pour la réalisation d'une exposition grand public sur la langue française





MONTRÉAL, le 12 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une subvention de 950 000 $ à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, afin de réaliser une exposition grand public rassembleuse et accessible sur la langue française.

Cet appui permettra de présenter une exposition originale et interactive pour la saison estivale 2023 à la salle d'exposition de l'espace culturel Georges-Émile-Lapalme, située à la Place des Arts à Montréal.

L'exposition retracera l'histoire de la langue française à Montréal et au Québec, l'importance de son rôle et les événements ayant mené à la création de la Charte de la langue française.

L'aide financière accordée au Musée provient d'investissements associés à la langue française de près de 104 millions de dollars sur 5 ans ayant été annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2021. Ces investissements ont pour but de défendre et de renforcer le statut du français comme langue officielle et langue commune du Québec.

Citations

« La langue française est un précieux héritage culturel, au coeur de notre identité. Nous sommes fiers d'appuyer cette exposition unique qui permettra d'éveiller le sentiment de fierté collective envers la langue française, de susciter le désir de préserver le français, d'émouvoir grâce à la beauté de notre langue et de favoriser l'utilisation du français. Cette collaboration démontre la volonté du gouvernement de redonner au français la place qu'il mérite au Québec. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre de la Langue française

« La langue française est indissociable à notre belle et grande culture. Cette exposition représente une nouvelle occasion de la faire rayonner à travers l'histoire. Je salue cet appui du ministre de la Langue française et j'invite les Québécois à se laisser porter par la beauté de notre langue, et par le fait-même de notre culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« En tant que musée d'histoire de la plus grande métropole francophone en Amérique, Pointe-à-Callière souhaite offrir une exposition qui posera un regard historique sur les événements ayant conduit à la création de la Charte de la langue française. Le public sera également convié à la découverte de la richesse, de la diversité et de la beauté de la langue française qui a su s'adapter au fil des époques et au gré des femmes et des hommes qui chaque jour l'utilisent et contribuent à sa vitalité. »

Anne Élisabeth Thibault, directrice générale, Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

