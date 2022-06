Déclaration du ministre du Travail à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants





GATINEAU, QC, le 12 juin 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a publié la déclaration suivante pour souligner la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants :

« À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, le Canada se joint à des partenaires du monde entier pour combattre le travail des enfants. Tous les enfants, au pays et à l'étranger, doivent être protégés et habilités à réaliser leur plein potentiel.

Les enfants du monde entier devraient avoir droit à une éducation et à la possibilité de profiter des joies simples de l'enfance. Pourtant, en 2020, on estimait à 160 millions le nombre d'enfants dans le monde qui étaient forcés d'accomplir une forme ou une autre de travail et ce nombre risque d'augmenter de 9 millions d'ici la fin de 2022. Cette situation est inacceptable.

C'est un problème complexe. Aucun pays ne peut s'y attaquer seul. La lutte contre le travail des enfants nécessite que les gouvernements, l'industrie et la société civile fassent partie de la solution. Cette semaine, lors de la Conférence internationale du Travail, j'ai discuté avec des chefs de file dans le domaine du travail, avec des chefs d'entreprise et avec d'autres gouvernements du travail forcé et du travail des enfants. Parce que nous devrons tous travailler ensemble pour y arriver.

La pauvreté et l'inégalité entre les sexes sont souvent à l'origine du travail des enfants. La promotion de pratiques commerciales responsables et les investissements faits par le Canada pour protéger les droits des enfants et assurer l'éducation, l'autonomisation économique des femmes et l'habilitation des jeunes sont également essentiels pour s'attaquer à cet enjeu.

Au cours de l'Année internationale de l'élimination du travail des enfants en 2021, le Canada s'est engagé à effectuer une évaluation des risques dans les chaînes d'approvisionnement fédérales. Cela permettra de déterminer quels biens risquent davantage d'avoir été fabriqués ou produits au moyen du travail d'enfants, de travail forcé ou de la traite de personnes. Nous avons mis à jour notre Code de conduite pour l'approvisionnement afin que les fournisseurs sachent ce qu'on attend d'eux en matière de respect des droits de la personne. Le Canada continuera également d'inclure des dispositions exécutoires sur le travail dans ses accords de libre-échange, exigeant l'abolition effective du travail des enfants, l'élimination du travail forcé et l'application des lois du travail.

Nous faisons des progrès, mais notre travail est loin d'être terminé. Le gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec des partenaires et des intervenants internationaux pour élaborer des mesures législatives qui aideront à lutter contre le travail forcé et le travail des enfants dans le contexte des chaînes d'approvisionnement canadiennes. Nous aurons besoin de tous les outils disponibles pour régler ce problème, et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas réussi. »

Liens connexes

Journée mondiale contre le travail des enfants

Rapport : Travail des enfants : Estimations mondiales 2020, tendances et le chemin à suivre

Le ministre O'Regan conclut sa participation à la 110e session de la Conférence internationale du Travail

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 12 juin 2022 à 09:57 et diffusé par :