Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée de l'indépendance des Philippines

OTTAWA, ON, le 12 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'indépendance des Philippines :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés philippines du Canada et d'ailleurs dans le monde pour souligner le 124e anniversaire de l'indépendance des Philippines.

« La relation entre le Canada et les Philippines se fonde sur les liens étroits qui unissent nos populations depuis des générations. Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1949, nous avons resserré nos liens par le biais d'une étroite collaboration bilatérale, au sein d'institutions multilatérales comme les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce ainsi qu'avec des partenaires de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Le Canada continuera de travailler avec les Philippines pour faire avancer des priorités communes. Les deux pays comptent notamment approfondir les échanges commerciaux et stimuler la croissance économique, consolider la paix et la sécurité dans le monde, et promouvoir les droits de la personne au profit des gens des deux côtés du Pacifique.

« De Toronto à Iqaluit, près d'un million de personnes d'origine philippine vivent au Canada. En ce mois de juin, qui marque le Mois du patrimoine philippin, j'encourage tous les Canadiens à réfléchir aux importantes contributions que la communauté philippine a apportées, et continue d'apporter, à notre pays. Pendant que nous continuons à protéger les Canadiens contre la COVID-19, nous saluons les nombreux membres de la communauté philippine qui jouent des rôles essentiels aux premières lignes de notre réponse à la pandémie et qui continuent de veiller à la santé des gens les plus vulnérables. Vos contributions ne seront jamais oubliées.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs voeux à tous ceux qui soulignent la Journée de l'indépendance des Philippines ici, au Canada, et partout dans le monde.

« Maligayang Araw ng Kalayaan! »

