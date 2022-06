Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,7 M$ pour la construction d'infrastructures municipales à Caplan





CAPLAN, QC, le 12 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 1 706 040 $ a été accordée à la Municipalité de Caplan pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers et du garage municipal.

Aux prises avec des espaces vétustes et souhaitant offrir à son personnel des installations modernes et sécuritaires, la Municipalité a construit, au 78, rue des Érables, un nouveau bâtiment abritant les deux services. L'édifice, d'une superficie de plus de 700 mètres carrés, comprend certaines pièces communes, telles que des salles de formation et de repos ainsi que des aires de travail distinctes répondant à leurs usages respectifs.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures collectives pour permettre aux régions d'offrir des services de qualité aux citoyennes et aux citoyens. Notre gouvernement agit concrètement en ce sens, avec une aide de plus de 1,7 M$ accordée à Caplan pour la construction de leur nouvelle caserne et de leur garage municipal, et j'en suis fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis de l'aboutissement de ce projet qui démontre l'engagement de notre gouvernement à offrir à la population des infrastructures de qualité. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les gens de Caplan et particulièrement pour les travailleuses et les travailleurs de la Municipalité, qui disposent maintenant de nouvelles installations répondant aux normes actuelles. »

Jonatan Julien, ministre de de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes fiers d'avoir réalisé ce projet avec succès dans le contexte de l'enjeu de la COVID-19 : un bâtiment qui répond aux besoins du service incendie et du service de la voirie - un beau succès à présenter aujourd'hui. Nous reconnaissons les appuis financiers exceptionnels qui ont permis la réalisation de ce projet majeur. L'engouement remarqué par la population confirme l'intérêt des gens pour ce bâtiment dans notre village. »

Lise Castilloux, mairesse de Caplan

Faits saillants :

L'aide financière accordée à la Municipalité de Caplan provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI).

provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Liens connexes :

