Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine nationale de la fonction publique





OTTAWA, ON, le 12 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale de la fonction publique, qui se déroule du 12 au 18 juin :

« Aujourd'hui, nous soulignons le début de la Semaine nationale de la fonction publique, au cours de laquelle nous prenons le temps de saluer et de remercier les plus de 300 000 fonctionnaires partout au pays qui travaillent fort chaque jour pour améliorer la vie des gens.

« Sans ce bassin d'employés talentueux, compétents et dévoués qui soutiennent le gouvernement du Canada, nous ne pourrions pas mener à bien ces priorités que tiennent les Canadiens à coeur, soit les services de garde d'enfants à 10 $ par jour, les actions ambitieuses pour le climat et la protection de nos communautés contre la violence armée. Bien que les deux dernières années aient été éprouvantes pour tout le monde, nos fonctionnaires sont restés à la hauteur de la situation en faisant preuve de flexibilité, en travaillant fort et en mettant en oeuvre des programmes dont les Canadiens dépendent.

« Que ce soit dans les centres de Service Canada ou dans nos parcs nationaux, d'un bureau à domicile ou d'un salon, dans toutes les régions du pays, le gouvernement agit pour que la fonction publique soit plus inclusive, qu'elle soit à l'image du Canada et qu'elle profite à toute la population canadienne. Nous appuyons les employés noirs et racisés, les peuples autochtones, les employés en situation de handicap, les minorités religieuses et tous les autres qui ont des obstacles en milieu de travail. Nous nous efforçons également d'accroître la diversité aux échelons supérieurs de la fonction publique. Par l'intermédiaire du Centre sur la diversité et l'inclusion, le gouvernement trouve de nouvelles solutions novatrices pour le recrutement et la gestion des talents dans l'ensemble de la fonction publique.

« Chers fonctionnaires fédéraux, je vous dis merci. Votre volonté de servir les Canadiens d'un océan à l'autre avec dévouement, professionnalisme et créativité fait de notre pays un endroit meilleur pour tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 12 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :