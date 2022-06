Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 50 000 $ pour le concours Prix d'Europe





QUÉBEC, le 12 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 50 000 $ à l'Académie de musique du Québec pour son concours Prix d'Europe qui se déroulera jusqu'au 18 juin.

L'Académie de musique du Québec s'applique à mettre sur pied des programmes de formation pour les jeunes musiciens, instrumentistes et chanteurs, favorisant ainsi l'accès à cet art merveilleux. Pour sa 110e édition, le concours prendra place à la Chapelle historique du Bon-Pasteur à Montréal. Cette année, les candidates et candidats se disputeront 13 prix, et 1 lauréat ou lauréate gagnera le Prix d'Europe de 50 000 $.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde une aide de 50 000 $ dans le cadre du programme Autres interventions particulières en culture et communications.

