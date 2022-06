Les travailleurs du Starbucks de Surrey Clayton Village disposés à se joindre au Syndicat des Métallos





Le Syndicat des Métallos a déposé auprès de la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique une demande d'accréditation syndicale pour les employés du magasin Starbucks n° 4620 de Clayton Village, à Surrey, en C.-B. Le magasin de Clayton Village compte 38 travailleuses et travailleurs.

Les employés de Surrey rejoignent le nombre croissant de travailleuses et travailleurs de Starbucks en Amérique du Nord qui se joignent à des syndicats afin d'obtenir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Le café de Clayton Village rejoindra un autre magasin syndiqué de Starbucks à Victoria, en Colombie-Britannique, et six autres magasins en Alberta où les travailleurs cherchent à obtenir des votes en faveur de l'accréditation syndicale.

« Les travailleuses et travailleurs du Starbucks de Clayton Village se sont présentés pour se syndiquer car ils exigent d'être respectés et appréciés en tant que partenaires par le géant du café », a déclaré Pablo Guerra, représentant syndical des Métallos. « Ils se battent pour qu'on reconnaisse leur valeur et qu'ils méritent mieux de la part de Starbucks, alors que la direction continue d'ignorer leurs préoccupations. En adhérant à un syndicat, ces jeunes travailleuses et travailleurs peuvent mieux défendre leurs intérêts et ils ouvrent la voie à un avenir meilleur, non seulement pour eux mais aussi pour les futures générations de baristas ».

La demande d'accréditation syndicale a été déposée en vertu des nouvelles lois de la Colombie-Britannique sur l'accréditation syndicale en une seule étape qui ont reçu la sanction royale du gouvernement NPD le 2 juin 2022.

« La récente modification des lois sur l'accréditation syndicale en Colombie-Britannique a levé les obstacles auxquels sont confrontés les travailleuses et travailleurs afin qu'ils puissent s'unir et négocier de meilleures conditions de travail dans leur milieu de travail. Lorsque 55 % des employés au minimum auront signé leurs cartes syndicales, l'accréditation sera automatiquement reconnue par la Commission du travail, éliminant ainsi la possibilité pour l'entreprise de poursuivre ses pratiques antisyndicales et les retards ultérieurs qui entraînent des obstacles inutiles à la syndicalisation », a fait valoir Scott Lunny, directeur des Métallos pour l'Ouest canadien et les territoires.

« Nous sommes fiers d'accueillir un autre magasin Starbucks dans notre famille syndicale en développement. Les travailleuses et travailleurs doivent faire preuve de beaucoup de courage pour se joindre à un syndicat, surtout après avoir été témoins d'innombrables mesures de représailles et d'actions antisyndicales de la part de Starbucks. Cela en dit long sur le fait que les travailleuses et travailleurs résistent pour s'assurer que leur voix est entendue et nous serons là pour les épauler à chaque étape de ce processus », a ajouté Scott Lunny.

Le Syndicat des Métallos représente les travailleurs de Starbucks du service au volant de la rue Douglas à Victoria, en Colombie-Britannique. Le Syndicat des Métallos représente également 225 000 membres dans presque tous les secteurs de l'économie Canadienne et est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de nos solides expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus equitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

