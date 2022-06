L'O-RAN ALLIANCE annonce son sommet de l'industrie de juin 2022, les progrès de son Global PlugFest Printemps 2022 et un nouvel ensemble de démonstrations O-RAN





Sommet de l'industrie de l'O-RAN ALLIANCE juin 2022

L'O-RAN ALLIANCE invite tous les publics intéressés à se joindre à son prochain sommet de l'industrie qui se tiendra le 29 juin 2022 sous la forme d'un événement virtuel ouvert. La session de 2 heures 1/2 apportera :

Les dernières mises à jour de la direction de l'O-RAN ALLIANCE

Des mises à jour de l'écosystème O-RAN sur l'ouverture, l'intelligence, la cloudification, les tests et l'intégration RAN

Table ronde en direct : Accélérer l'adoption par l'industrie pour une commercialisation à grande échelle

Pour plus de détails et pour participer à l'événement, rendez-vous sur www.o-ran.org/events.

Global PlugFest O-RAN Printemps 2022 en cours

L'O-RAN ALLIANCE sponsorise ses PlugFests mondiaux pour permettre des tests et une intégration efficaces pour l'écosystème O-RAN. Le Global PlugFest O-RAN Printemps 2022, premier des deux PlugFests prévus pour cette année, a progressé sur 3 sites :

Auray OTIC et Security Lab accueille 21 participants : Alpha Networks, Askey Computer, Calnex Solutions, Foxconn, Institute for Information Industry, Inventec, IP Infusion, ITRI, JPC connectivity, Keysight Technologies, Lions Technology, LITEON, MICAS, NKG, Pegatron, QCT, REIGN Technology, Rohde & Schwarz, Sageran, VIAVI Solutions et WNC.

Telefonica, à l'European OTIC de Madrid, accueille 6 participants : ADVA Optical Networking, Juniper Networks, Keysight Technologies, Precision Optical Transceivers, Ribbon et VIAVI Solutions.

AT&T et DISH accueillent des participants tels que Analog Devices, Anritsu, Calnex Solutions, Cisco, Fujitsu, HCL, IP Infusion, ITRI, Juniper Networks, Keysight Technologies, META, NSF ARA : Living Wireless Lab, NSF PAWR : AERPAW, NSF PAWR : Colosseum, PHYTunes, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, VMware et and Wind River ; avec l'assistance d'AT&T Lab, NSF PAWR : COSMOS Lab, NSF PAWR : POWDER Lab et University of New Hampshire Interoperability Lab.

Tous les sites ont pour objectif de terminer le PlugFest du printemps d'ici la fin du mois de juin 2022.

23 nouvelles démonstrations de la technologie O-RAN à l'exposition virtuelle O-RAN

Les entreprises membres de l'O-RAN ALLIANCE ont progressé dans leurs implémentations basées sur O-RAN. Les dernières démonstrations seront bientôt disponibles à l'exposition virtuelle O-RAN.

Parmi les démonstrations de contrôle RAN intelligent nouvellement ajoutées :

AirHop et VMware démontrent comment l'automatisation et la programmabilité détectent et corrigent efficacement les collisions/confusions PCI pour optimiser les performances RAN. La proposition est une solution aux méthodes actuelles de planification, d'atténuation des conflits et d'optimisation de la fréquence RAN qui sont coûteuses et chronophages, ralentissant le déploiement de nouveaux services et diminuant les performances des services existants.

Cellwize et VMware montrent comment apporter la programmabilité à tout type de déploiement RAN, y compris les ARN spécialement conçus. À titre d'exemple, nous montrons comment la rApp de Cellwize intégrée au VMware Centralized RIC optimise l'ancrage EN-DC, pour maximiser l'utilisation spectrale dans les ARN spécialement conçus, conduisant à des gains de performance monétisables.

China Mobile et Lenovo démontrent comment l'expérience vidéo peut être optimisée à l'aide d'un xApp pour prédire la bande passante disponible pour une UE, en utilisant les informations RIC et radio signalées sur l'E2 à partir du réseau et en fournissant cette bande passante prédite au fournisseur d'applications pour ajuster et optimiser le débit binaire vidéo.

Cohere et VMware démontrent comment, grâce à la programmabilité RAN, les opérateurs peuvent doubler la bande passante mobile sans aucune modification des antennes, de la radio ou des périphériques. Grâce à l'application Spectrum Multiplier xApp de Cohere optimisée par VMware Distributed RIC, les fournisseurs de services peuvent désormais activer le haut débit dans les zones rurales, tout en évitant des modifications coûteuses des combinés ou de l'infrastructure.

GDCNi fait la démonstration de son produit RF avec une puissance d'émetteur-récepteur élevée/moyenne/faible, effectuant des tests d'interopérabilité avec d'autres fournisseurs. GDCNi possède une riche expérience industrielle en matière de RAN et fournit des solutions RAN privées pour les mines de charbon, les ports, la fabrication intelligente, l'agriculture et le transport, et contribue à enrichir l'écosystème O-RAN.

Intel fait la démonstration de l'assurance SLA avec Network Slice Radio Resource Manager (NSRRM) xApp alimenté par l'IA/ML, dans un RIC O-RAN intégré à un RAN ouvert et virtualisé. Cette démonstration montre aux opérateurs la viabilité d'offrir des modèles commerciaux générateurs de revenus avec des ressources radio optimales.

Polte et VMware montrent comment tirer parti de la programmabilité RAN pour fournir un positionnement UE précis sous-compteur. En utilisant le cellulaire comme technologie de choix (par opposition au GPS ou au Wi-Fi), la xApp de Polte optimisée par le RIC en temps quasi réel de VMware offre une localisation mondiale à l'intérieur / à l'extérieur, tout en réduisant les coûts et en prolongeant la durée de vie de la batterie du tracker d'actifs IdO.

Rimedo Labs démontre l'intégration complète de Traffic Steering xApp dans le SD-RAN near-real-time RIC open-source d'ONF. La solution met en évidence les possibilités de contrôler la xApp via les politiques via l'interface A1 telle que définie par l'O-RAN ALLIANCE, ce qui permet de manipuler le comportement de l'algorithme RRM correspondant en fonction de la stratégie actuelle issue du SMO.

Démonstrations Open RAN nouvellement ajoutées :

ArrayComm démontre sa petite cellule distribuée 5G dans un réseau 5G SA E2E montrant ses tests de haute performance et de stabilité avec des débits de liaison descendante et de liaison montante mesurés. Elle comprend la boîte blanche O-DU, Fronthaul Gateway et O-RU. L'O-DU est un boîtier unique construit avec NXP LX2160A et LA1201 SoC.

ArrayComm démontre sa petite cellule distribuée 5G sur une plate-forme Marvell composée d'une carte O-DU virtualisée Marvell CNF95O combinée à un serveur x86/Arm, une passerelle Fronthaul et O-RU. Cette plate-forme peut être largement utilisée dans les scénarios d'amélioration de la couverture de capacité et peut également être facilement déployée en tant que RAN distribué ou RAN cloud.

China Mobile et Lenovo font la démonstration d'une plate-forme CaaS, qui a suivi les spécifications O-Cloud, et pico gNB BBU respectivement pour former une solution de test conjointe. La construction du matériel est terminée ; le premier appel a été fait en juin. Les performances de la 5G seront testées dans un environnement E2E à la prochaine étape.

Comba fait la démonstration du modèle Open RAN Multi-band Remote Radio Unit, équipé d'une technologie avancée qui maintient un faible niveau de consommation d'énergie et une meilleure sensibilité du récepteur. Le petit facteur de forme et les performances améliorées en termes de temps moyen avant défaillance contribuent à réduire les coûts d'installation et de maintenance. Ces fonctionnalités facilitent l'intégration fronthaul avec les partenaires O-DU.

Foxconn, Auray et Calnex font la démonstration des tests de performance O-RAN S-Plane avec O-RU de Foxconn dans Auray OTIC et Security Lab avec Paragon-neo de Calnex. O-RAN.WG4.CONF.0 a recommandé que le test de performance et le test fonctionnel S-Plane soient obligatoires pour les tests O-RU S-plane et donc obligatoires pour les badges O-RAN/O-RU O-RU.

Intel, Capgemini, AWS et d'autres présentent une vue unifiée de l'orchestration des services 5G de bout en bout, de la périphérie du réseau au cloud. La démonstration met en évidence l'agilité en utilisant l'orchestration des services pour prendre en charge le découpage dynamique du réseau pour de nouvelles capacités commerciales et de service, permettant ainsi la fourniture continue de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités. Elle démontre également le test O-RAN Fronthaul (xRAN) tel que défini par l'O-RAN ALLIANCE, en utilisant un exemple d'application créé pour exécuter des scénarios de test avec les fonctionnalités de la bibliothèque xRAN et l'API externe de test.

IS-Wireless présente un scénario Multi MNO pris en charge sous la forme d'un hôte neutre. Le réseau Open RAN de bout en bout est déployable sur n'importe quel cloud de manière automatisée en tant que conteneurs et prend en charge Open Fronthaul Split 7.2x et 3GPP split 2.

LITEON fait la démonstration du système intérieur à petites cellules FlexFi basé sur des interfaces ouvertes (par ex., Open Fronthaul Interface) permettant un déploiement rentable à grande échelle. Et nous démontrons également une solution intelligente de gestion et de contrôle RAN basée sur O-RAN - LiteNetics. Dans cette preuve de concept, nous avons vérifié la gestion de gNB via le contrôleur radio intelligent (RIC) avec des interfaces O1. LITEON fournit des produits 5G répondant aux besoins des clients.

MICAS présente deux solutions d'unité radio O-RAN, avec une petite cellule intérieure inférieure à 6 GHz et une petite cellule mmW. Les deux solutions sont dotées de la technologie d'interface fronthaul ouverte d'O-RAN et permettent un déploiement rentable à grande échelle.

Pegatron, Auray et Calnex démontrent les tests de latence fronthaul O-RAN avec o-DU/O-CU de Pegatron dans Auray OTIC et Security Lab avec Paragon-X de Calnex en mode émulation réseau. O-RAN.TIFG. E2E-Test.0 a recommandé que la latence xHaul soit obligatoire pour les tests O-RAN E2E et donc obligatoire pour les badges O-RAN/OTIC.

Rohde & Schwarz et VIAVI Solutions démontrent conjointement la conformité O-RAN open fronthaul (OFH) et la validation de pré-conformité 3GPP d'un O-RU Foxconn au laboratoire Auray. Le Foxconn O-RU est validé par le testeur automatisé TM500 O-RU de VIAVI, avec générateur de signaux vectoriels R&S SMW200A, analyseur de spectre R&S FSVA3000 et logiciel d'analyse de signaux R&S VSE. La démonstration met en évidence un plan de test progressif comprenant des tests fonctionnels, d'interopérabilité, de conformité et de performance, avec un point de contrôle unique pour l'ensemble du banc d'essai.

Spirent présente sa solution de test Open RAN de bout en bout, permettant d'effectuer des tests fonctionnels, d'interopérabilité, de performances et de conformité avec une UE réelle ou émulée Cette démo décrit l'architecture de la solution et donne une vue d'ensemble de l'interface, des rapports et des fonctionnalités.

Spirent fait la démonstration d'une solution flexible, évolutive et hautes performances pour tester de manière exhaustive la conformité, la fonctionnalité, les performances et la capacité de l'UC. Cette démo parcourt l'architecture et présente une vue d'ensemble de l'interface, des rapports et des capacités grâce à l'exécution d'un test en mode 5G SA (NSA est également disponible).

Spirent démontre comment O-DU est testé avec plusieurs O-RU émulés pour vérifier le fonctionnement, la fiabilité de l'O-DU et le délai de test dans les réseaux fronthaul. Les tests de fiabilité de longue durée constituent un défi pour O-RAN. Les Streamblocks sont généralement envoyés une fois dans les tests fronthaul 5G. La solution Spirent envoie du trafic continu pour émuler le trafic réseau réel.

Le déploiement d'un réseau Open vRAN complet est une tâche redoutable. VMware et Altiostar démontrent comment réduire considérablement cet effort, en combinant les capacités d'automatisation d'Altiostar EMS et de VMware Telco Cloud Platform RAN sur l'architecture Intel FlexRAN TM.

À propos de l'O-RAN ALLIANCE

L'O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 300 opérateurs mobiles, fournisseurs, établissements universitaires et institutions de recherche, exerçant leurs activités dans le secteur du Réseau d'accès radio (Radio Access Network, RAN). Le RAN constituant un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l'O-RAN ALLIANCE est de remodeler le secteur vers des réseaux mobiles plus intelligents, plus ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles spécifications O-RAN ouvrent la voie à un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et plus dynamique, avec une innovation accélérée permettant d'améliorer l'expérience utilisateur. Dans le même temps, les réseaux mobiles basés sur l'O-RAN améliorent l'efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations des opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l'O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN, lance des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l'intégration et les tests de leurs implémentations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.o-ran.org.

