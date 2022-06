LADY GAGA LANCE AUJOURD'HUI SA TOUTE NOUVELLE MARQUE DE MAQUILLAGE HAUS LABS BY LADY GAGA. RÉVOLUTIONNANT LES SECTEURS DE LA BEAUTÉ ET DE LA BIOTECHNOLOGIE, ELLE PROPOSE DES PRODUITS PROPRES, SURVITAMINÉS ET ARTISTIQUES, ALIMENTÉS PAR L'INNOVATION ET CONTENANT DES INGRÉDIENTS BÉNÉFIQUES POUR LA PEAU, DISPONIBLES EXCLUSIVEMENT CHEZ SEPHORA AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA, ET SUR HAUSLABS.COM





EL SEGUNDO, Californie, 11 juin 2022 /PRNewswire/ -- HAUS LABS BY LADY GAGA , une toute nouvelle marque de maquillage de prestige, saine et innovante, proposant des produits de maquillage propres, survitaminés et artistiques alimentés par l'innovation, fait ses débuts le 9 juin 2022 exclusivement chez SEPHORA et sur hauslabs.com. Cette gamme de maquillage propre et colorée - 90 références réparties en sept catégories clés - promet des couleurs impeccables grâce aux formules futuristes et respectueuses de la peau signées HausTech Powered. La sélection de juin comprend des fards crèmes polyvalents (pour les yeux, les lèvres et les joues), des bronzers nouvelle génération à la texture gel-poudre, des highlighters super lumineux, des huiles à lèvres ultra-hydratantes et des crayons à lèvres colorés, des crayons eyeliners en gel écologiques (dans toutes les couleurs imaginables) ainsi que des crayons à sourcils simples d'utilisation et idéalement conçus qui se déclinent en 5 catégories de couleurs. Tous les produits sont créés avec bienveillance : ils sont propres, sans cruauté et végétaliens - respectueux des personnes, des animaux, de la planète et de la peau. Le nouvel emballage - primaire et secondaire - est moderne, chic, axé sur la durabilité, intuitif et doté d'un code couleur.

HAUS LABS est vendu UNIQUEMENT sur hauslabs.com (y compris au niveau international), Sephora.com, Sephora.ca, et, à partir du 9 juin, dans 25 magasins Sephora sélectionnés en Californie, en Floride, à Hawaï, en Illinois, au Massachusetts, au Nevada, à New York, au Texas et à Toronto, Canada ( localisateur de magasins ). Cet automne, Haus Labs poursuivra sur sa lancée, en proposant ses produits dans 500 magasins Sephora d'ici la fin de l'année (incluant les produits de lancement et trois nouvelles catégories, soit plus de 145 références). Par la suite, Haus Labs poursuivra ses projets d'expansion mondiale.

« Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée d'annoncer que nous allons proposer au monde entier un tout nouveau maquillage artistique, survitaminé et propre, par le biais d'un établissement qui m'inspire depuis des années, SEPHORA ! Chez HAUS LABS, la créativité est accessible à tous, et personne ne devrait avoir à abîmer sa peau ou à sacrifier ses principes et ses valeurs pour s'exprimer avec un maquillage performant. L'avenir est radieux. »

- Lady Gaga, fondatrice de Haus Labs

« Les bons produits demandent du temps, des tests, des connaissances et un engagement envers l'innovation. Je suis très fière de la nouvelle ère de la marque et de notre incroyable équipe. Avec Haus of Gaga, nous avons construit quelque chose de vraiment unique et spécial. Nous avons bénéficié d'un soutien incroyable de la part de nos investisseurs et de notre partenaire exclusif de vente au détail, SEPHORA. Nous avons hâte que les consommateurs fassent eux-mêmes l'expérience de HAUS LABS. »

- Ben Jones, PDG de Haus Labs

Fidèle à Lady Gaga, la pierre angulaire de la marque est l'innovation. Tous les produits sont dotés de formules futuristes qui sont à la pointe de la technologie, très performantes et très pigmentées, et qui ont été testées en laboratoire et en situation réelle. Les ingrédients de la marque, les premiers à être commercialisés, en instance de brevet et/ou exclusifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'arnica fermentée en instance de brevet, 860 % plus puissant que l'arnica traditionnelle (pour la réduction de l'inflammation et des rougeurs). L'arnica fermentée est née de la longue utilisation de l'arnica par Lady Gaga pour lutter contre ses douleurs chroniques.

PRÉSENTATION DES PRODUITS :

Hy-Power Pigment Paint (fard crème ultra pigmenté) (24 $ USD ) - 20 teintes : 11 teintes mates opaques à couvrance totale et 9 teintes irisées transparentes. Un fard crème ultra pigmenté à la formulation propre pour les yeux, les lèvres, les joues et le corps. HausTech Powered avec du squalane végétal et de l'acide hyaluronique. Inclut une teinte sans noir de carbone « Black Onyx » - qui peut également être utilisé comme eyeliner liquide avec un pinceau biseauté. Bio-Radiant Gel Powder Highlighter (highlighter gel-poudre) (40 $ USD) - 10 teintes lumineuses, sans talc, allant de Chocolate Opal (brun chaud) à Raw Amber (cuivre), Rose Quartz (magenta clair) et Moonstone (argent clair). Les highlighters sont des gels-poudres hybrides et propres qui glissent facilement sur la peau et lui confèrent un éclat radieux et avant-gardiste. HausTech Powered avec des extraits fermentés d'arnica et de vigne argentée, pour réduire l'inflammation, les rougeurs, illuminer et lisser la peau. Power Sculpt Velvet Bronzer (bronzer velouté) (38 $ USD) - 12 teintes sans talc. Un bronzer gel-poudre propre et avant-gardiste qui bronze, sculpte, floute, définit et se fond parfaitement dans la peau. Se bronzer polyvalent peut également s'utiliser sur les yeux. HausTech Powered avec de l'arnica fermentée en instance de brevet et du squalane végétal pour nourrir, apaiser et protéger la peau. PhD Lip Oil (huile à lèvres) (24 $ USD) - 4 teintes transparentes, dont une transparente universelle. Une huile à lèvres légère, propre, primée 5 étoiles, qui donne une touche de couleur hydratante, transparente, brillante et non collante, pour des lèvres ultra-hydratées et lisses. HausTech Powered avec du collagène végétal et de l'huile de figue de Barbarie. Optic Intensity Eco Eyeliner (eyeliner écologique) (22 $ USD) - 18 coloris étonnants, des plus artistiques aux plus classiques, 13 mats et 5 irisés. Des couleurs éclatantes à la formulation propre forment un crayon eyeliner longue durée, résistant à l'eau, semblable à un gel et pouvant être taillé, qui glisse comme une formule liquide et dure toute la journée. HausTech Powered avec de la vitamine E et de l'huile d'argan. Ce premier eyeliner écologique sur le marché est doté d'un cylindre 100 % bio-cellulose (respectueux des arbres et biodégradable) fabriqué à partir de fibres de papier recyclé - plutôt que de plastique. Sa texture crémeuse et extrêmement facile à appliquer délivre une formule kajal riche en pigments à chaque passage. Convient pour une utilisation sur les zones internes et externes de l'oeil. Les eyeliners noirs sont fièrement exempts de NOIR DE CARBONE et très pigmentés. Portez votre eyeliner en fonction de votre style. The Edge Precision Brow Pencil (crayon à sourcils précis) (22 $ USD) - 13 nuances inclusives et longue tenue dans 5 catégories de couleurs : Rouge, Gris, Noir, Brun et Blond. Le crayon à sourcils primé est maintenant plus propre et plus performant que jamais. Il est parfaitement conçu pour être facile à utiliser, ajouter de la dimension, et est doté d'un goupillon ultra doux. Il offre une pigmentation fidèle et une couleur uniforme à chaque passage. HausTech Powered avec des pigments micronisés et de la vitamine E pour revitaliser et nourrir. Le Monster Lip Crayon (crayon à lèvres) (22 $ USD) - 12 teintes semi-mattes et 1 teinte irisée. Un rouge à lèvres crémeux, propre et confortable, qui enveloppe les lèvres d'une couleur à fort impact et riche en pigments. HausTech Powered avec de l'huile de graines de mangue, des céramides et des sphères nutritives hyaluroniques pour une hydratation longue durée (pour repulper et raffermir naturellement les lèvres). Emballage iconique.

« Nous avons développé HAUS LABS pour en faire une organisation axée sur les produits, motivée par l'innovation et dirigée par des personnes ayant de grandes idées et un grand coeur. Nous avons même créé cinq nouveaux départements ! Chaque point de contact avec le consommateur a été entièrement repensé : de notre stratégie et de l'ADN de la marque à notre nouvelle identité visuelle, en passant par les réseaux sociaux et les points de distribution, nous n'avons négligé aucun détail. Notre objectif est de mettre en avant une couleur à la formulation propre et sans compromis, des produits riches et innovants, l'inclusivité et l'art du maquillage, à tous les niveaux. En plus de la nouveauté, nous sommes ravis d'apporter de nouveaux clients à SEPHORA, notamment plus d'hommes qui se maquillent. HAUS LABS prend son envol avec notre partenaire exclusif, SEPHORA, un détaillant avec lequel j'ai passé les 12 dernières années à battre des records et à créer des marques mondiales. La réaction suscitée par HAUS LABS a été jusqu'à présent incroyable - et nous ne faisons que commencer. »

- Kelly Coller, directrice du marketing de Haus Labs

L'engagement pour des produits à la formulation propre de HAUS LABS va bien au-delà de l'interdiction de plus de 2700 ingrédients douteux - en donnant la priorité à la sécurité, à la qualité, à la performance et à la durabilité afin d'optimiser les performances avec les soins de la peau, la science et l'innovation. La marque est également certifiée Clean At Sephora. En outre, HAUS LABS sera 100 % neutre en carbone d'ici 2027. Nous nous engageons activement à utiliser du verre, de l'aluminium, de la cellulose et des matériaux recyclés post-consommation lorsque cela est possible, ainsi que du papier certifié FSC, provenant de forêts exploitées durablement, afin de réduire notre impact sur l'environnement. Pour plus de détails sur les produits propres et écologiques, veuillez consulter le site hauslabs.com.

HAUS LABS BY LADY GAGA // @hauslabs // hauslabs.com // #haus labs #cleanhaus

HAUS LABS BY LADY GAGA est une nouvelle marque de maquillage PROPRE, propulsée par l'innovation, qui propose des produits de pointe, très pigmentés et très performants, exclusifs, inédits ou en instance de brevet, infusés d'ingrédients bénéfiques pour la peau, dans des emballages chics et durables. HAUS LABS célèbre tous les âges, toutes les morphologies, toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les sexes, toutes les identités et toutes les compétences artistiques. Créée avec bienveillance : propre, sans cruauté et végétalienne. Disponible UNIQUEMENT chez Sephora aux États-Unis et au Canada et sur hauslabs.com, où 1 $ de chaque achat est versé à la Born This Way Foundation de Lady Gaga, qui soutient la santé mentale.

