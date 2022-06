Sally Frykman, directrice du marketing, chez Velodyne Lidar, est nommée finaliste du prix Sensors Converge





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui que sa directrice du marketing (Chief Marketing Officer, CMO), Sally Frykman, était finaliste du prix de la Femme de l'année, décerné par Sensors Converge et Fierce Electronics. Les Best of Sensors Awards mettent en lumière les individus, les équipes, les technologies, et les produits, les plus performants et les plus innovants, dans l'industrie des capteurs.

En tant que CMO chez Velodyne Lidar, Mme Frykman supervise le développement stratégique et l'exécution des programmes mondiaux en matière de marketing et de communication, qui font progresser la vision et les objectifs innovants de l'entreprise. Son rôle aux multiples facettes englobe un large éventail de responsabilités, notamment la promotion de la marque Velodyne, le développement d'un leadership éclairé, et la génération solide d'un ensemble de prospects, alimentés par un marketing numérique des plus engageants. De plus, Mme Frykman dirige toutes les initiatives de Velodyne en matière de relations avec le public et les médias. Elle s'entretient par ailleurs régulièrement avec des responsables locaux et fédéraux chargés des politiques publiques et de la réglementation.

Le salon Sensors Converge, organisé à San Jose, couvre les capteurs et les technologies et applications électroniques qui stimulent l'innovation dans l'industrie. Les lauréats, sélectionnés par un panel d'experts du secteur, seront annoncés le 28 juin lors d'un congrès où seront honorés les entreprises et les collaborateurs, écosystème et technologies de capteurs, les plus remarquables.

Charlene Soucy, directrice principale, Capteurs et électronique, chez Questex, organisatrice de Sensors Converge, a déclaré : « Cette année encore, l'innovation dans le secteur des capteurs n'a pas déçu, tant par ses nouvelles technologies innovantes que les accomplissements individuels spectaculaires qu'il suscite. Les Best of Sensors Awards ont été créés pour récompenser les meilleures innovations de l'industrie. Nous félicitons Sally Frykman d'avoir été nommée finaliste ».

« C'est un honneur que d'être nommée finaliste pour le prix de la Femme de l'année, par Sensors Converge et Fierce Electronics », a confié pour sa part Mme Frykman. « Le fait de figurer parmi les femmes leaders qui s'investissent pour modeler le secteur des capteurs, alors que nos solutions font progresser la sécurité, le développement durable, l'efficacité et l'équité, à l'échelle mondiale, est un grand privilège. »

