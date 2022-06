Xinhua Silk Road : un jeune Chinois nommé « Pionnier 2022 des ODD » dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies





BEIJING, 10 juin 2022 /CNW/ - Tong Chong, un employé de la compagnie d'électricité State Grid Suzhou Power Supply (chapeautée par la State Grid Jiangsu) a été nommé parmi les dix « Pionniers 2022 des ODD » lors du Sommet des dirigeants du Pacte mondial des Nations Unies, qui s'est tenu les 1er et 2 juin.

La campagne de sélection des Pionniers des ODD est une initiative mondiale lancée en 2016 par le Pacte mondial des Nations Unies, dans le but de rendre hommage à des individus issus des quatre coins du globe ayant accompli des réalisations extraordinaires qui font progresser les objectifs de développement durable (ODD). Cette année, les candidatures pour le titre de Pionniers ont été jugées par un panel du réseau d'experts du Pacte mondial des Nations Unies, ainsi que par d'anciens lauréats, des représentants du monde académique, d'organisations sociales et de différentes agences des Nations Unies.

Reconnu comme Pionnier 2022 des ODD pour l'adaptation au climat, Tong Chong est le seul Chinois parmi les dix lauréats de cette année. Il est également le deuxième Chinois à recevoir cet honneur, et le premier issu du secteur commercial.

Son invention, la technologie de protection dynamique contre la foudre (ou « PDF »), crée un système innovateur et intelligent de prévention des impacts de la foudre, soutenu par la recherche et le développement d'un dispositif haute précision de détection de la foudre. La PDF est reconnue comme une réalisation exceptionnelle par les associations professionnelles, tant à l'échelle nationale que mondiale.

Tout en menant des études sur la protection contre la foudre, M. Tong a également fait la promotion de la coopération interdisciplinaire sur le terrain, dans le but de favoriser le développement durable. Il a travaillé avec près de vingt organisations universitaires internationales et a lancé un projet de coopération internationale dirigé par la Chine.

M. Tong a également déployé beaucoup d'énergie pour promouvoir l'intégration de son invention auprès de différents secteurs d'industrie, de l'éducation et de la recherche, permettant ainsi de mettre à l'essai la technologie de PDF dans divers domaines, en Chine et à l'étranger. L'an dernier, son équipe a remporté le prix « Or » dans le cadre du programme des jeunes innovateurs en ODD du Pacte mondial et du premier défi Youth SDG Innovation Challenge organisé en Chine.

La State Grid Corporation of China se concentre sur les objectifs de pic d'émissions et de carboneutralité, afin de garantir l'approvisionnement en énergie et de promouvoir la transformation vers les énergies vertes/à faibles émissions. « Grâce au soutien de la compagnie, nous sommes en mesure d'intégrer les principes du développement durable à l'innovation technologique, ce qui nous permet de présenter ce tout premier système de PDF au monde », a déclaré M. Tong, dont la volonté est d'améliorer la protection contre la foudre à l'échelle de la planète, dans un contexte de changement climatique.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/328397.html

