Aetina lance un nouveau MegaEdge haute performance pour l'utilisation de l'inférence en IA





TAIPEI, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Aetina lance les nouvelles plateformes d'inférence pour l'IA les séries MegaEdge AIP-SQ37 et MegaEdge AIP-FQ47 qui peuvent être intégrées de façon flexible dans un large éventail de systèmes d'IA pour exécuter des tâches d'inférence d'IA grâce à leur puissante interface d'E/S qui prend en charge de nombreux types de périphériques et de capteurs.





La série MegaEdge AIP-SQ37 peut être utilisée dans les usines intelligentes pour réduire les accidents sur les lignes de production. Grâce aux caméras 3D intelligentes et aux algorithmes de reconnaissance gestuelle, les utilisateurs de la série AIP-SQ37 peuvent créer un type de clôture virtuelle 3D pour les bras manipulateurs. Une fois installé, le système de clôture virtuelle 3D peut détecter un ouvrier qui entre dans le rayon d'action d'un bras manipulateur grâce aux caméras 3D intelligentes, puis envoyer des signaux au bras manipulateur pour qu'il ralentisse ou arrête ses mouvements.

Grâce à ses 6 ports USB 3.1 Gen 2 qui fournissent jusqu'à 10Gbps de vitesse de transfert de données, le MegaEdge AIP-SQ37 peut être utilisé avec des caméras USB à des fins d'inspection optique automatique (AOI). Avec 2 plateaux SATAIII SSD/HDD de 2,5" interchangeables, l'AIP-SQ37 permet aux utilisateurs de remplacer facilement le lecteur de stockage, ce qui leur permet de réduire les coûts de maintenance du système d'IA. En outre, l'AIP-SQ37 permet l'utilisation de modules graphiques MXM embarqués qui fournissent des performances informatiques plus élevées tout en restant de petite taille et écoénergétique.

La série MegaEdge AIP-FQ47, une autre plateforme d'inférence d'IA d'Aetina, est adaptée à l'utilisation de systèmes d'inspection optique automatique avancés. Les utilisateurs de l'AIP-FQ47 peuvent créer une solution d'inspection visuelle par IA pour la détection des défauts dans la fabrication, avec des algorithmes de positionnement visuel et des capteurs d'image linéaire. Une fois installée, la solution d'inspection visuelle détecte et collecte d'abord les données d'image des unités à l'essai (UUT) via les capteurs d'image linéaire, puis identifie les unités défectueuses, ce qui aide les usines intelligentes à garantir leur niveau de qualité de produit.

La série MegaEdge AIP-FQ47 d'Aetina est conçue non seulement avec une structure solide et fiable, mais aussi avec une interface PCIe flexible pour l'extension de différentes cartes graphiques professionnelles. En outre, l'interface d'E/S de la série AIP-FQ47 dispose de 4 ports LAN pour permettre à ses utilisateurs de construire des systèmes d'inspection par IA avec des caméras IP.

Les séries <93/> MegaEdge AIP-SQ37 et MegaEdge AIP-FQ47 peuvent être utilisées dans différents domaines, notamment dans les villes intelligentes, les usines intelligentes et le commerce de détail intelligent. Avec les avantages d'une performance informatique de haute qualité, d'une grande stabilité et d'une grande flexibilité, les séries MegaEdge AIP-SQ37 et AIP-FQ47 aident leurs utilisateurs à réaliser facilement leurs projets d'IA.

