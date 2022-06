LE MAXIM GRAND PRIX PARTY EN COLLABORATION AVEC WILLIAMS RACING





MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Maxim Grand Prix Party est fier d'annoncer son partenariat officiel avec Williams Racing. Voici votre chance de célébrer avec nous, le samedi 18 juin, et de faire partie du plus grand événement lors de la fin de semaine du Grand Prix à l'historique Gare Windsor.

Montréal ! Votre billet vous place automatiquement en position de tête pour vous immerger dans cette atmosphère séduisante de paddock. Vous pourrez voir de près la spectaculaire voiture de démonstration FW44 et la FW41 Graffiti, qui flottera sur l'eau! Williams Racing emmènera aussi deux simulateurs de course officiels de l'équipe à l'événement pour que vous puissiez tester vos aptitudes en course automobile, tout près de leur terrain de jeu.

Entrez dans le rythme, sortez vos plus belles tenues et faites sensation sur le Tapis rouge Maxim! Préparez-vous à être émerveillé par une programmation digne d'un festival avec des prestations de Wyclef, T-Pain, Kim Lee (de l'émission populaire Bling Empire), Juicy M, Frank Walker, Domeno et Donald Lauture.

Quelques faits saillants du Maxim Grand Prix Party :

L'expérience Tapis rouge Maxim regorgera d'étoiles de la LNH, d'olympiens, de combattants de MMA, de champions de boxe, de mannequins, d'artistes, et plus encore ;

Une expérience de cirque unique, conçue par l'entreprise montréalaise Black Mohawk ;

Des mixologues créeront des cocktails personnalisés au thème du Grand Prix pour agrémenter votre soirée ;

De rares souvenirs de course et des oeuvres d'art seront en vente ;

John E. Gumbley et les chefs du groupe JEGantic prépareront un menu alléchant inspiré par leurs célèbres restaurants Bord'Elle et Yoka Luna . Les invités VIP peuvent s'attendre à un voyage culinaire ultime ;

et les chefs du groupe JEGantic prépareront un menu alléchant inspiré par leurs célèbres restaurants Bord'Elle et . Les invités VIP peuvent s'attendre à un voyage culinaire ultime ; Les VIP pourront déguster le réputé Scotch Whisky Macallan et des cocktails Omerto ;

Des projections murales de vidéos en boucle vous plongeront dans le monde de la course ;

Des activations et des gâteries seront mises en place dans la grande cour extérieure.

Faites partie de la renaissance de Montréal! Joignez-vous à nous au tout premier MAXIM GRAND PRIX PARTY. Une expérience à ne pas manquer.

Quoi : MAXIM GRAND PRIX PARTY

Quand : Le samedi 18 juin 2022

Heure : De 20 h à 3 h

Où : Gare Windsor située au 1160, avenue des Canadiens-de-Montréal

Billets : En vente maintenant sur www.maximgrandprixparty.com

Pour réserver des tables et des salons VIP, contactez Karine :

[email protected]

