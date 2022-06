Experian précise ses engagements en matière d'ESG en publiant de nouveaux rapports mondiaux axés sur l'inclusion financière, la diversité et la performance intégrant un objectif précis.





Experian, la société internationale de services d'information, a publié aujourd'hui deux rapports mondiaux reflétant son engagement à créer un meilleur avenir pour les personnes et les organisations du monde entier.

Alors qu'un tiers de la population adulte mondiale n'a pas accès aux services financiers de base, il est essentiel que des entreprises comme Experian reconnaissent leur responsabilité dans ce domaine. Si l'on ajoute à cela la menace de l'inflation et les pressions économiques accrues que subissent les ménages du monde entier, la mission d'Experian visant à aider les gens à améliorer leur santé financière est plus importante que jamais.

Dans son Rapport sur l'amélioration de la santé financière (Improving Financial Health Report), Experian montre comment elle est capable d'améliorer la santé financière de millions de personnes dans le monde, en combinant ses produits de base, l'innovation sociale et les investissements communautaires.

Plus de 134 millions de consommateurs utilisent la plateforme gratuite d'Experian pour accéder à des services en ligne tels que CreditExpert au Royaume-Uni, Credit Tracker aux États-Unis et Serasa Free Score au Brésil. Par le biais de ces services, ils peuvent aussi gérer et améliorer leur score de crédit. Cette initiative s'ajoute à Experian Go, un service aux consommateurs lancé cette année qui favorise l'inclusion financière et a permis à plus de consommateurs « invisibles » de créer leur profil de crédit.

Depuis la création de son programme « United for Financial Health » il y a deux ans, Experian et ses ONG partenaires se sont connectés avec 87 millions de personnes. Ils sont en bonne voie d'atteindre leur objectif de 100 millions de personnes d'ici 2024.

Experian investit également dans les produits d'innovation sociale pour soutenir les projets conçus par les employés et avoir un impact positif sur la société. Ces projets ont maintenant touché 82 millions de personnes depuis 2013, et, au cours des 12 derniers mois, les employés d'Experian ont consacré près de 25 000 heures de leur temps à leurs communautés locales.

Vous trouverez de plus amples informations sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'Experian dans son Rapport annuel.

A également été publié aujourd'hui : le deuxième rapport mondial d'Experian sur la diversité, l'équité et l'inclusion (Diversity Equity and Inclusion Report), qui analyse en profondeur comment Experian approche la diversité, l'équité et l'inclusion.

