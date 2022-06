Tecnotree remporte le trophée Partenaire de l'année (ISV) dans le domaine des télécommunications décerné par MongoDB





Tecnotree, un fournisseur mondial de solutions de transformation numérique basé en Finlande, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné comme lauréat du trophée "Partenaire télécoms de l'année de l'éditeur de logiciels indépendant (ISV) MongoDB" lors de l'événement mondial annuel organisé par MongoDB à New York.

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree, a déclaré: "Nous sommes heureux de recevoir ce trophée des mains de MongoDB, société grâce à laquelle nous aidons nos clients à gérer la transition vers les nouvelles technologies et à bâtir des écosystèmes numériques. Notre plateforme technologique leur permet de déployer rapidement de nouveaux services pour répondre à la demande du marché. La Digital BSS Suite 5 de Tecnotree offre une transformation numérique complète à nos entreprises clientes, créant ainsi de nouvelles efficacités dans l'ensemble des chaînes de valeur. C'est pour nous un honneur de pouvoir engager ce partenariat avec MongoDB. Alors que nous nous préparons à connaître, l'an prochain, une année passionnante, nous allons continuer de travailler en étroite collaboration avec la société pour construire des solutions personnalisées destinées à nos clients."

"Les trophées Partenaire MongoDB de l'année" rendent hommage à des projets et personnes qui s'efforcent d'aider les clients MongoDB du secteur des télécommunications dans leur transition vers le cloud. Ils célèbrent l'utilisation révolutionnaire des données pour construire des applications séduisantes et moderniser les applications traditionnelles, ainsi que la créativité des professionnels qui repoussent les limites de la technologie grâce à MongoDB. Cette année, les partenaires ont été sélectionnés sur la base de leur impact et influence sur le consommateur MongoDB final.

Tecnotree a été choisie sur la base de sa série unique d'offres de solutions de gestion nuagique, de mobilité et d'IdO, de développement d'applications d'entreprise, de maintenance logicielle et en temps réel - pour une expérience améliorée du consommateur, grâce à sa gamme complète de produits et de services BBS Suite. Tecnotree réalise ses objectifs dans l'optique de bâtir des écosystèmes numériques en fournissant aux entreprises tout un éventail de solutions utilisant MongoDB comme technologie sous-jacente, qui les aident à réaliser leur transformation numérique.

"Chez MongoDB, nos partenaires jouent un rôle crucial dans notre capacité à prendre soin de nos clients. Ces deux dernières années, nous avons dû faire face à des moments extrêmement difficiles, avec des changements généralisés affectant le monde entier - et certainement l'industrie informatique - comme jamais auparavant. Cependant, cette période a également permis un rapprochement entre clients et partenaires dans le but de résoudre des problèmes communs," a affirmé Alan Chhabra, vice-président exécutif, Partenaires internationaux chez MongoDB. "Chez MongoDB, nous nous engageons à aider nos clients à progresser vers cette prochaine étape d'innovation nécessaire. Nous sommes si reconnaissants envers l'ensemble de nos partenaires qui contribuent à faire de notre vision une réalité. Nous encourageons les lauréats de cette année à préserver l'héritage de cette compétition qui consiste à rendre hommage aux idées qui changent la donne, et je suis impatient de constater l'influence exercée par celles-ci sur l'industrie et l'avenir," a-t-il ajouté.

À propos de Tecnotree

Tecnotree est la seule solution de gestion commerciale numérique exhaustive pour les fournisseurs de services numériques, avec plus de 40 années de connaissances sectorielles approfondies, d'exécution éprouvée et de capacité de transformation à l'échelle mondiale. Nos produits et solutions se basent sur des technologies open source et comprennent un éventail complet (de la commande au paiement) de processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les fournisseurs de services télécoms et numériques, avec un écosystème préintégré de partenaires B2B2X dans les secteurs du jeu, de la santé, de l'éducation, de l'OTT et bien d'autres. Les produits, plateformes et partenaires Tecnotree soutiennent des écosystèmes émergents de plus d'un milliard d'abonnés dans plus de 70 pays.

