AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annonce du financement pour la promotion de la santé mentale en Ontario

SOPHiA GENETICS , l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de Barcelone, et la société espagnole Diagnóstica Longwood ont annoncé aujourd'hui, depuis le congrès de l'Association européenne d'hématologie à Vienne, qu'ils...

Malgré des décennies d'efforts, le tabagisme demeure la principale cause évitable de maladies et de décès précoces au Canada; environ 48?000 Canadiennes et Canadiens en meurent chaque année. Les mises en garde sur les produits de tabac étaient...