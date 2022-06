Programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques - Plus de 85 M$ pour soutenir les festivals et les événements





MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer un soutien total de 85,2 millions de dollars aux festivals et aux événements touristiques pour la période 2022 à 2025. Celui-ci comprend une somme supplémentaire de 35 millions de dollars sur trois ans, prévue dans le budget 2022-2023, pour soutenir davantage l'industrie événementielle au Québec.

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques est ainsi enrichi de 15 millions de dollars, pour atteindre 35 millions en 2022-2023. Un montant de 10 millions s'ajoutera les deux années suivantes, portant les enveloppes annuelles à 25,1 millions de dollars en 2023-2024 et en 2024-2025.

L'aide financière servira de levier pour la reprise des activités des festivals et des événements et favorisera la relance de l'industrie événementielle.

« Les festivals et les événements font partie de notre identité. Ils animent nos villes et nos régions en plus d'y générer des retombées économiques importantes. Avec cette annonce, nous réaffirmons notre volonté d'accompagner ces acteurs majeurs de notre industrie touristique dans un contexte de reprise suivant deux années difficiles. Cet appui leur donnera davantage de prévisibilité et leur permettra de relancer leurs activités de façon durable. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce secteur, qui fait vivre aux Québécoises et aux Québécois des moments inoubliables à l'année dans toutes nos régions. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Québec propose des centaines de festivals et d'événements qui se déclinent dans une grande diversité de thématiques (musique, culture, humour, agrotourisme et gourmand, sportifs, fêtes populaires, divertissement, etc.), et ce, dans toutes les régions du Québec. L'annonce de la ministre du Tourisme de cet appui financier majeur est très favorablement accueillie par les organisateurs qui avaient besoin de ce soutien adapté sur trois ans pour permettre une complète relance économique, touristique et culturelle de ce volet stratégique de l'offre touristique du Québec. »

François-G. Chevrier, directeur général d'Événement Attractions Québec

« Ce qu'annonce aujourd'hui la ministre du Tourisme, c'est un niveau de financement sans précédent pour les festivals et événements québécois, qui sont assurés d'avoir une base solide pour les trois prochaines années. Le programme d'aide financière aux festivals et événements touristiques du gouvernement du Québec est et demeurera le principal outil de développement de l'industrie au Québec, tout palier de gouvernement confondu. Je suis convaincu que cet ajout permettra de soutenir la relance et de donner plus d'attrait à la programmation, ce qui se traduira non seulement par un achalandage accru, donc plus de touristes dans les festivals, les hôtels et les restaurants, mais aussi par plus d'étoiles dans les yeux des festivaliers. »

Martin Roy, président-directeur général du Regroupement des événements majeurs internationaux (REMI)

« Le REFRAIN est très enthousiaste devant l'annonce faite par la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, pour le soutien total de 85,2 millions de dollars aux festivals et aux événements touristiques pour la période 2022 à 2025. Cette aide majeure permettra aux festivals du Québec de reprendre leur souffle et de pouvoir poursuivre leur mission et de naviguer dans un contexte plus prévisible et stable! »

Patrick Kearney, président du Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN)

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Il vise :

à positionner la destination québécoise sur la scène nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



à stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Rappelons que pendant la pandémie, le gouvernement du Québec a mis en oeuvre de nombreuses mesures afin de soutenir les festivals et les événements :

une bonification exceptionnelle de 50 % de l'aide financière a été accordée aux promoteurs en 2021-2022 pour les aider à traverser la pandémie, pour un total de 35,2 millions de dollars, soit une augmentation de 60 % par rapport à l'année précédente;



les organisations ayant bénéficié d'une subvention dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques ont pu, dans le respect du cumul des aides gouvernementales , conserver les subventions accordées, en tout ou en partie, sur présentation des dépenses réelles, même si elles ont dû annuler ou modifier la formule de leur événement. Cette disposition temporaire exceptionnelle visait à les aider à relever les défis liés aux répercussions de la pandémie;



en cohérence avec la précédente mesure, les promoteurs ayant reçu une subvention dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme ont pu conserver les subventions accordées, sur présentation des dépenses, même en cas d'annulation ou de modification de leur événement.

ont pu conserver les subventions accordées, sur présentation des dépenses, même en cas d'annulation ou de modification de leur événement. Le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec prévoit près de 304 millions de dollars sur six ans pour poursuivre les efforts de relance du tourisme et favoriser le retour à la croissance au sein de ce secteur.

