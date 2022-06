Nouveaux mandats de grève des syndicats CSN de l'aide juridique





MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Toujours sans entente avec le Conseil du trésor leur permettant de maintenir leur parité salariale avec la Couronne, les avocates et avocats de l'aide juridique membres des syndicats CSN consultent actuellement leurs membres concernant de nouveaux mandats de grève.

Déjà, ce matin, les avocates et avocats des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont adopté à l'unanimité un nouveau mandat de sept journées de grève à être exercés incessamment.

Mécontents de l'issue du blitz de négociation entrepris lundi matin, les syndicats CSN des avocates et avocats de l'aide juridique des régions de Montréal, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière consulteront également leurs membres au cours des prochains jours. Pour l'occasion, un rapport de négociation complet sera présenté aux membres et de nouveaux mandats de grève seront soumis aux assemblées.

En appui à la grève de l'AQAAD

Les syndicats des avocates et avocats de l'aide juridique de la CSN désirent apporter leur soutien sans réserve à la grève qu'exerceront, à compter de lundi matin, les membres de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD). Insatisfaits des tarifs consentis par le Conseil du trésor aux avocats en pratique privée acceptant des mandats provenant de l'aide juridique, ceux-ci tiendront en effet, à compter de lundi, la première journée d'un mandat de 10 jours de grève.

Les syndicats de l'aide juridique affiliés à la CSN représentent 200 avocates et avocats de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ils sont affiliés à la Fédération des professionnèles-CSN. Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 325?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

