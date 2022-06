Un Québec plus prospère que jamais





QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, s'est dit extrêmement fier du travail réalisé par son gouvernement dans le cadre du bilan de la session parlementaire qui se termine aujourd'hui.

Des changements nécessaires en santé

Le gouvernement a entamé une véritable transformation du réseau de la santé en instaurant des changements qui auraient dû être apportés depuis longtemps. Un plan concret a été déposé afin de mettre en place les changements nécessaires pour un réseau de la santé plus humain et performant. Grâce à ce plan, tous les Québécois auront notamment accès à un Groupe de médecine familiale et pourront bénéficier d'une meilleure expérience patient.

Par ailleurs, des milliers de préposés ont été formés afin de soutenir le réseau de la santé, des CHSLD sont en rénovation et des maisons des aînés sont en construction. Le nombre de ressources consacrées aux soins à domicile est plus élevé que jamais. Une réforme de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est en cours et le Québec s'est doté d'un programme ambitieux en santé mentale. Également, une politique nationale des proches aidants a été adoptée pour la première fois au Québec.

Une économie plus verte et plus prospère

Le premier ministre est également revenu sur le bilan économique de son gouvernement. Il s'est dit extrêmement fier de constater qu'après 4 ans, l'économie du Québec est plus prospère que jamais. Plus de 3 G$ par année ont été remis dans les poches des Québécois, notamment grâce à la réduction des taxes scolaires et à l'augmentation de l'Allocation famille. L'écart de richesse avec l'Ontario s'est réduit de 3 points. Les salaires des Québécois ont augmenté rapidement. Le taux de chômage est non seulement à son plus bas niveau, mais il est également le meilleur au Canada.

Les quatre dernières années ont permis au Québec de prendre le virage de l'économie verte afin de devenir un leader mondial en la matière. Un énorme chantier a été lancé afin d'électrifier notre économie. Le développement de la filière batterie a progressé et le Québec construit des autobus électriques tout en travaillant sur l'aluminium vert, l'acier vert ainsi que l'hydrogène vert. Le plus important appel d'offres de l'histoire a été lancé en énergie renouvelable et un contrat historique a été signé avec New York pour exporter notre énergie verte et retirer l'équivalent d'un million d'autos des routes.

Ces réalisations économiques majeures, combinées à la saine gestion des fonds publics, permettent aujourd'hui au Québec d'avoir le moyen de ses ambitions en étant plus résilient face aux perturbations économiques mondiales. Le premier ministre a d'ailleurs réitéré que le gouvernement est fermement engagé à soutenir la population dans le contexte actuel d'incertitude économique.

« En ce moment, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'inflation. On sait que c'est dur pour les Québécois, en particulier avec le prix de l'essence et de l'épicerie. On a déjà versé 200 $ aux Québécois qui gagnent moins de 50 000 $ par année. On a versé 400 $ aux personnes de 70 ans et plus à bas revenu. On a rajouté 500 $ qu'on a versé à 6 millions de Québécois, et on s'est engagé à envoyer un autre chèque en novembre ou décembre pour compenser l'inflation qui est plus élevée que prévu », a rappelé le premier ministre.

Internet haute vitesse : toutes les régions enfin branchées

Depuis 2003, tous les gouvernements ont promis de brancher l'ensemble des régions à Internet haute vitesse, sans le réaliser. Il y aura fallu beaucoup d'efforts et de volonté, mais le premier ministre a souligné que, comme il s'y était engagé, toutes les régions seront enfin branchées à Internet haute vitesse d'ici le début du mois d'octobre.

Éducation et services de garde : des vrais bénéfices pour les enfants et les parents

Bien que la pandémie ait eu des répercussions importantes sur les réseaux de l'éducation et des services de garde, les quatre dernières années ont permis de réaliser de véritables progrès pour les enfants et les parents grâce à des investissements record.

Comme promis, le gouvernement a revalorisé la profession d'enseignant en concluant une entente historique qui améliore les conditions de travail de ceux qui la pratiquent et a aboli les élections scolaires et les commissions scolaires.

Les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage sont maintenant mieux épaulés grâce au programme Agir tôt et peuvent désormais compter sur le soutien de centaines d'orthophonistes supplémentaires. Les jeunes du secondaire bénéficient, chaque jour, d'une heure supplémentaire pour les arts, le sport et l'aide aux devoirs. Des milliers de places en maternelle 4 ans ont été créées et le plus grand chantier de rénovation des écoles de l'histoire du Québec a été lancé. Nos jeunes auront enfin de vraies belles écoles neuves dans lesquelles ils pourront apprendre et se développer.

Du côté des services de garde éducatifs à l'enfance, le gouvernement a entamé une vaste réforme afin de créer 37 000 places et d'enfin compléter le réseau. Chaque enfant pourra ainsi avoir une place dans un service de garde éducatif à l'enfance. Enfin, une vaste offensive a été lancée afin de former et de recruter plus d'éducatrices pour nos enfants.

Protéger notre langue et notre culture

Les Québécois souhaitent protéger leur culture et leur identité, et c'est ce qu'a fait le gouvernement au cours des dernières années. La Loi no 21 a été adoptée après 15 ans de débats. La loi no 96 a également été adoptée afin de renforcer la loi 101 et de protéger notre belle langue.

Des changements importants ont été faits en immigration et les résultats sont positifs : plus d'immigrants parlent maintenant français et ils intègrent mieux le marché du travail.

Quant à la culture, elle n'a jamais été aussi bien financée. Le réseau des Espaces bleus, en cours de déploiement, permettra de doter le Québec de nouveaux établissements culturels tout en restaurant des édifices patrimoniaux. La loi sur le statut de l'artiste a aussi été adoptée afin d'assurer de meilleures conditions socioéconomiques aux artistes professionnels et de faire en sorte qu'ils puissent oeuvrer dans un contexte qui favorise la création et le rayonnement de la culture.

Des réalisations historiques pour l'environnement

Sur le plan de l'environnement, le premier ministre a souligné que son gouvernement est le premier à déposer un plan chiffré et financé pour combattre les changements climatiques, le Plan pour une économie verte.

« On a atteint les cibles du Québec pour les aires protégées. On est en train de mettre en place la consigne pour tous les contenants, y compris les bouteilles de la SAQ. On a lancé le plus grand nombre de projets de transport collectif de l'histoire, y compris le prolongement de la ligne bleue après 30 ans d'attente. Le Québec est devenu un des premiers États dans le monde à interdire l'extraction des hydrocarbures de notre sous-sol. Je mets au défi n'importe qui de trouver un seul gouvernement qui en a fait plus pour l'environnement en un seul mandat », a expliqué le premier ministre.

Défendre les intérêts du Québec

Le gouvernement du Québec a le devoir de défendre les intérêts du Québec. Le premier ministre a souligné que, malgré des différends avec le fédéral, son gouvernement est parvenu à conclure des ententes importantes de plusieurs milliards de dollars concernant, notamment :

les logements sociaux;

les services de garde;

la formation de la main-d'oeuvre;

les infrastructures;

Internet haute vitesse;

des compensations pour la gestion de l'offre et pour les demandeurs d'asile;

la nomination des juges à la Cour suprême.

Finalement, le premier ministre s'est engagé à ne pas multiplier les annonces et les investissements avant le déclenchement des élections comme plusieurs gouvernements ont fait par le passé.

Citation

« Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de refaire un bilan comme premier ministre du Québec. Ce sont les Québécois qui vont décider le 3 octobre prochain. Je ne prends rien pour acquis, mais je peux vous dire une chose : j'aime beaucoup servir les Québécois comme premier ministre. Et j'espère que les Québécois vont faire confiance à notre équipe et que je vais pouvoir continuer pour un autre mandat. »

François Legault, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 15:37 et diffusé par :