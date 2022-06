Père Claude Grou reçoit le Prix du Mont-Royal 2022





MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, lors d'une cérémonie à la basilique de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, madame Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, du Mont-Royal, des sports et des loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal, et monsieur Peter A. Howlett, C.M., président des Amis de la montagne, ont eu le plaisir de décerner le Prix du Mont-Royal 2022 à père Claude Grou, c.s.c., recteur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal de 2005 à 2020.

À titre de recteur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, père Claude Grou s'est distingué par sa contribution remarquable à la protection et la mise en valeur du sommet Westmount de la montagne, notamment par la création, en 2014, de la réserve naturelle du Père-Louis-Trempe. Il a aussi guidé la planification et la mise en oeuvre du grand projet d'aménagement de l'Oratoire, chantier à la fois visionnaire et ambitieux, qui prévoit la restauration et la mise en valeur des patrimoines bâti, culturel, historique, religieux et naturel, ainsi que l'amélioration de l'accessibilité et le verdissement du lieu.

On attribue à père Grou et son équipe la rénovation complète du musée de l'Oratoire et la réalisation du futur centre d'observation au sommet du dôme de la basilique qui se situe à 243 mètres au-dessus du niveau du fleuve. Au terme de sa construction, le centre d'observation présentera aux visiteurs du sanctuaire un point de vue panoramique incomparable, au-delà des limites de Montréal. Père Grou est également un membre fondateur de la Table de concertation du Mont-Royal. Par la concertation et l'appel aux meilleurs talents, notamment dans le cadre de concours d'architecture multidisciplinaire pour l'aménagement de son musée et du dôme de la basilique, il a démontré son souci de l'exemplarité et sa capacité de rallier une communauté fière de promouvoir ce lieu symbolique de la métropole.

« Je suis touché par cette reconnaissance qui s'adresse aussi à toute l'équipe de l'Oratoire qui, depuis de nombreuses années, a voulu faire de l'Oratoire un lieu de pèlerinage, mais aussi un lieu qui jouerait son rôle dans un effort plus large pour faire du mont Royal un lieu exceptionnel dont tout le monde serait fier. Ce que nous appelons fièrement la montagne n'est certainement pas une grande montagne, mais une belle colline au coeur d'une grande ville. C'est justement le fait d'être inséré dans un milieu urbain qui en fait un lieu d'exception, mais cette situation marque aussi sa fragilité. Elle doit être préservée, embellie et protégée », a déclaré père Claude Grou, c.s.c.

