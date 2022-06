Lotto Max - Marcel J. Lussier, l'homme aux 71 millions de projets!





MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Marcel J. Lussier, de la Montérégie, est l'heureux gagnant du gros lot de 70 000 000 $ au tirage du Lotto Max du 7 juin. Il a aussi mis la main sur des lots secondaires, pour un gain total de 70 027 052 $! Le gagnant a raconté avec humour qu'il avait « 71 millions de projets »!

« Le Lotto Max est une loterie très appréciée des Québécois, qui fait de nombreux gagnants année après année. L'an dernier, les Québécois ont été particulièrement chanceux, alors que nous avons remis près de 1,5 milliard de dollars en lots à la loterie, dont 131 lots de 1 million de dollars ou plus, des sommets historiques », a mentionné Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec.

Faits saillants

Marcel J. Lussier a confié s'être réveillé dans la nuit du tirage avec la sensation d'avoir gagné à la loterie. Il n'est probablement pas le seul joueur au Lotto Max ayant rêvé au gros lot du 7 juin, mais il est l'unique gagnant!

Lorsqu'il a pris connaissance de son gain, mercredi matin, il s'est empressé de trouver une bonne cachette pour son billet. La cachette était si bonne qu'il craignait d'oublier de reprendre son billet avant de se rendre au siège social de Loto-Québec.

Ce passionné d'histoire et de généalogie compte réaliser des projets liés à ses sujets de prédilection. Une croisière fait aussi partie de ses plans.

M. Lussier mise toujours des sélections de huit numéros au Lotto Max, grâce à une fiche combinaison , disponible chez les détaillants.

Lotto fiche combinaison La fiche combinaison est une façon simple et rapide de jouer plusieurs sélections à la fois. Il est possible du coup de remporter plusieurs lots. C'est ainsi que le gagnant a raflé le lot de la catégorie 7/7 et sept fois le lot de la catégorie 6/7.

C'est la troisième fois que le gros lot maximal du Lotto Max est remporté au Québec, et ce, en l'espace de deux ans et demi.

Le gagnant a célébré son gain en présence des médias lors d'un événement festif qui se tenait aujourd'hui, au siège social de Loto-Québec.

Le Dépanneur Bethell, situé au 1200, boulevard de Rome, à Brossard, qui a vendu le billet gagnant, a également d'excellentes raisons de se réjouir. Ce commerce recevra la somme de 700 270 $, équivalant à 1 % du gain.

En bref Loterie : Lotto Max

Lot remporté : 70 027 052 $

Catégories : 7/7 et sept fois 6/7

Date de tirage : 7 juin 2022

Lieu de résidence du gagnant : Montérégie

À propos du Lotto Max

Il s'agit du 39e gros lot au Lotto Max remporté au Québec. Rappelons que les deux derniers lots de 70 000 000 $ gagnés ici l'ont été les 25 février et 9 octobre 2020. Outre ces gros lots, 185 Maxmillions, d'une valeur de 1 000 000 $ chacun, ont été remportés dans la province, dont deux au tirage du 7 juin dernier.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

