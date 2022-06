Après plusieurs lancements de produits, les experts de Fluence feront des présentations à GreenTech Amsterdam





Fluence, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'éclairage LED économes en énergie pour la production commerciale de cannabis et d'aliments, a annoncé aujourd'hui le programme complet de ses conférenciers, y compris le PDG David Cohen et le directeur général de la région EMOA Timo Bongartz, à la conférence GreenTech Amsterdam 2022, principal lieu de rencontre mondial pour l'industrie horticole.

Les conférenciers de Fluence discuteront des nouvelles innovations dans les stratégies horticoles axées sur les données, des dernières recherches sur les effets des solutions d'éclairage de nouvelle génération pour la croissance des plantes et du rôle de l'éclairage LED dans l'industrie du cannabis. Les spécialistes de l'horticulture Fluence seront également disponibles pour discuter de la gamme complète des produits de l'entreprise au stand n° 05.524. Cela inclut l'affichage des derniers luminaires et commandes d'éclairage de Fluence : RAPTR, le luminaire de remplacement HPS individuel de la société, Wireless Flex Dimming, SPYDR Fang, VYNE et RAZR Modular System.

« GreenTech Amsterdam est l'une des principales conférences agricoles au monde. L'équipe de Fluence est ravie de se tenir aux côtés de certains des experts les plus remarquables de l'industrie, dans une série de panels informatifs pour les producteurs », a déclaré M. Cohen. « J'apprécie toujours l'opportunité de parler en face à face avec nos clients et d'obtenir des informations précieuses sur les solutions que les producteurs recherchent. Nous sommes convaincus que la gamme de produits élargie de Fluence soutiendra et dépassera les attentes des producteurs en matière de performance des cultures. »

Les séances de conférences de Fluence comprendront :

Le cannabis médicinal à l'honneur (14 juin, 11h00-11h45, CET) , avec Casey Rivero, architecte de solutions de cannabis pour Fluence

, avec Casey Rivero, architecte de solutions de cannabis pour Fluence Horticulture axée sur les données : Collecter et interpréter des données, dans quelle mesure cela suffit-il ? (14 juin, 15h30-16h15 CET) , modéré par Theo Tekstra, directeur technique EMOA pour Fluence

, modéré par Theo Tekstra, directeur technique EMOA pour Fluence Diriger l'industrie du cannabis dans la prochaine décennie (15 juin, 14h15-15h00 CET) , modéré par David Cohen, PDG de Fluence, et mettant en vedette Elad Toby, fondateur de Remy, Levin Amweg, cofondateur et PDG de Cannerald, et Timo Bongartz, directeur général de Fluence pour la région EMOA

, modéré par David Cohen, PDG de Fluence, et mettant en vedette Elad Toby, fondateur de Remy, Levin Amweg, cofondateur et PDG de Cannerald, et Timo Bongartz, directeur général de Fluence pour la région EMOA Économisez de l'énergie en appliquant de nouvelles innovations et solutions (16 juin, 11h45-12h30 CET) , avec Theo Tekstra, directeur technique EMOA pour Fluence

, avec Theo Tekstra, directeur technique EMOA pour Fluence La culture en intérieur est-elle durable ? (16 juin, 13h15-14h00 CET), avec Timo Bongartz, directeur général EMOA pour Fluence

« Notre priorité est de créer et de déployer les solutions d'éclairage les plus avancées pour l'ensemble de la région EMEA et au-delà », a déclaré M. Bongartz. « GreenTech est une occasion cruciale d'éclairer les producteurs sur ce qui est possible, lorsqu'ils se convertissent aux solutions d'éclairage LED de Fluence. Producteurs, partenaires et collègues : Nous avons hâte de vous voir ! »

Pour plus d'informations sur Fluence, ses produits et l'avenir de l'éclairage LED, visitez l'équipe au stand n° 05.524 ou visitez www.fluence.science.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d'éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d'éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. Le siège mondial de Fluence est basé à Austin, au Texas, et la société dispose aussi d'un siège pour la région EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence opère en tant qu'unité commerciale au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour en savoir plus sur Fluence, consultez le site www.fluence.science.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 14:30 et diffusé par :