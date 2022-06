Gedeon Richter : les benzodiazépines n'ont eu aucun effet additif sur l'efficacité de la cariprazine, ni sur les symptômes totaux, ni sur l'hostilité ; la cariprazine avec et sans benzodiazépine était significativement meilleure que le placebo correspondant pour améliorer la schizophrénie aiguë





BUDAPEST, Hungary, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Entre le 4 et le 7 juin 2022, lors de la 30e réunion annuelle de l'Association européenne de psychiatrie (EPA), organisée virtuellement, de nouvelles analyses des études de la cariprazine sur la schizophrénie ont été présentées par Gedeon Richter Plc. Dans la communication orale du professeur Christoph U. Correll, il a été démontré que les benzodiazépines n'avaient aucun effet additif sur l'efficacité de la cariprazine, ni sur les symptômes totaux, ni sur l'hostilité. De plus, deux affiches scientifiques ont démontré que la cariprazine est une option de traitement prometteuse pour les patients atteints de schizophrénie chronique, ainsi que pour le traitement des symptômes affectifs chez les patients atteints de schizophrénie et de dépression bipolaire.

La schizophrénie est un trouble psychiatrique chronique caractérisé par des symptômes positifs, négatifs, cognitifs et affectifs, touchant 1 % de la population. Les antipsychotiques se sont avérés être efficaces pour traiter les symptômes positifs, mais la gestion des symptômes négatifs, cognitifs et affectifs reste souvent un défi.

Dans sa communication orale, le professeur Correll a présenté une nouvelle analyse sur l'utilisation des benzodiazépines pendant le traitement par la cariprazine, montrant que la cariprazine avec et sans benzodiazépine était significativement meilleure que le placebo correspondant pour améliorer la schizophrénie aiguë du point de référence à la semaine 6, comme le montrent les réductions du score total PANSS. De plus, la cariprazine sans benzodiazépines a nettement surpassé le placebo correspondant pour améliorer les symptômes d'hostilité. D'autres résultats suggèrent que l'utilisation des benzodiazépines est associée à un âge plus élevé, à une durée de maladie plus longue et à un pronostic plus mauvais.

Le potentiel de la cariprazine dans le traitement de la schizophrénie chronique a été étudié chez des patients qui étaient soit des patients atteints de schizophrénie aiguë qui souffraient de ce trouble depuis au moins 15 ans (c.-à-d. des patients schizophrènes à un stade avancé), soit des patients présentant des symptômes négatifs prédominants ([SNP] c.-à-d. des patients résiduels). Selon les résultats présentés sur une affiche, la cariprazine a démontré une supériorité par rapport au placebo dans le traitement de la schizophrénie à un stade avancé et a produit des améliorations numériquement plus importantes que la rispéridone dans la population de patients SNP résiduels.

Des patients issus d'études sur la schizophrénie et la dépression bipolaire ont été inclus dans les analyses portant sur le potentiel de la cariprazine à améliorer les symptômes dépressifs. Les résultats (également démontrés sur une affiche) ont révélé que la cariprazine a nettement surpassé le placebo dans les populations atteintes de schizophrénie et de dépression bipolaire, comme en témoignent les réductions de l'échelle des syndromes positifs et négatifs (schizophrénie) et de l'échelle d'évaluation de la dépression de Montgomery-Åsberg (MADRS).

À propos de Richter

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 14:29 et diffusé par :