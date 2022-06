Le Canada souligne 15 000 arrivées de réfugiés afghans





OTTAWA, ON, le 10 juin 2022 /CNW/ - Le Canada a maintenant souligné une étape importante en accueillant plus de 15 000 réfugiés afghans depuis août 2021. À ce jour, plus de 15 475 afghans vulnérables sont arrivés. Les derniers nouveaux arrivants sont arrivés à Toronto, en Ontario, le 8 juin dernier, à bord d'un vol nolisé comptant à peu près 300 ressortissants afghans dans le cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés.

L'accueil de réfugiés au Canada fait partie intégrante de la longue et fière tradition humanitaire de notre pays. Il tient compte de notre engagement visant à fournir une protection aux personnes déplacées et persécutées, y compris les réfugiés afghans.

La réinstallation d'au moins 40 000 ressortissants afghans constitue une initiative complexe qui nécessite une approche pangouvernementale. C'est grâce à des partenariats solides avec les provinces et les territoires, les fournisseurs de services, les signataires d'une entente de parrainage, les répondants privés et la générosité des Canadiens que nous réaliserons cet objectif. Le gouvernement du Canada continue également à collaborer avec les partenaires internationaux afin de faciliter la sécurité du passage des personnes en Afghanistan et il s'efforce ici au pays d'appuyer ces nouveaux arrivants à bâtir leur nouvelle vie dans des communautés d'un bout à l'autre du pays.

Voici quelques-unes des principales façons dont nous avons réalisé cette étape importante :

Le Programme de mesures spéciales en matière d'immigration nous a permis d'accueillir 6 985 Afghans et leur famille qui ont aidé le gouvernement du Canada, pendant et après notre mission militaire.

Notre Programme humanitaire met l'accent sur la réinstallation des ressortissants afghans qui n'ont pas de solution durable dans un pays tiers. Il vise notamment les personnes comme les femmes dirigeantes, les défenseurs des droits de la personne, les minorités religieuses ou ethniques persécutées, les personnes LGBTQ2 et les journalistes, ainsi que les personnes qui ont aidé les journalistes canadiens. Le Canada a accueilli 8 490 Afghans dans le cadre de cette initiative, y compris 170 défenseurs des droits de la personne et plus de 50 juges, avocates, députées afghanes et leur famille.

Les partenaires internationaux ont joué un rôle essentiel dans le transport des réfugiés afghans au Canada. Le Canada travaille en étroite collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'organisation intergouvernementale de premier plan dans le domaine de migration, pour organiser le transport commercial en provenance de pays tiers et à destination du Canada, ainsi que pour coordonner les formalités de sortie propres au pays d'accueil. À ce jour, 24 vols nolisés et des douzaines de vols commerciaux ont transporté des Afghans de façon sécuritaire au Canada.

Le Programme d'aide à la réinstallation d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada joue un rôle clé consistant à fournir les services immédiats et essentiels aux réfugiés et à aux autres personnes vulnérables partout au pays. Il vise à fournir ce dont les réfugiés ont besoin pour vivre et prospérer dans leur nouvelle communauté. Il s'agit notamment de fournir des logements temporaires, de les aider à trouver un logement permanent et des recommandations aux services d'établissement, comme les renseignements sur la recherche d'un emploi, l'amélioration de leurs compétences linguistiques et l'adaptation à la vie au Canada en général.

Des Canadiens d'un océan à l'autre ont fait des dons en espèces pour aider les nouveaux arrivants afghans qui représentent plus de 1,2 million de dollars et ont offert des dons en nature totalisant plus de 370 000 $. Ces dons généreux ont été coordonnés par le comité directeur national pour les Afghans, mis sur pied par la Calgary Catholic Immigration Society (lien en anglais seulement).

Ensemble, nous faisons une différence dans la vie des nouveaux arrivants afghans et de leur famille et nous apportons un soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les entreprises qui souhaitent participer en faisant du bénévolat, en faisant des dons, en parrainant ou en soutenant des efforts de réinstallation plus larges peuvent en apprendre davantage sur comment les Canadiens peuvent aider.

Des photos des arrivées récentes sont disponibles dans Dropbox pour les médias. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada en matière d'accueil des réfugiés afghans au Canada.

Citations

« Le Canada est fier d'aider les personnes les plus vulnérables au monde. Même s'il reste encore beaucoup à faire, je félicite les nombreuses personnes et les nombreux partenaires qui nous ont aidés à transporter de façon sécuritaire plus de 15 000 ressortissants afghans au Canada. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent et demeurons résolus à en faire plus pour aider les réfugiés afghans. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Les dernières données sur les réfugiés afghans nouvellement arrivés sont disponibles dans notre page Web Statistiques clés.

Les Afghans viennent au Canada dans le cadre d'un programme d'immigration spécial, d'un programme humanitaire spécial et d'un programme spécial de réunion des familles.

Le gouvernement propose de verser un financement de 1,3 milliard de dollars sur six ans, à compter de 2021- 2022, et de 67 millions de dollars par la suite, afin de continuer à faciliter le transport de façon sécuritaire et la réinstallation des Afghans vulnérables au Canada.

Liens connexes

Suivez-nous :

