« Walk It Like You Talk It » : La championne du monde d'arts martiaux mixtes Joanna J?drzejczyk parle de la campagne « Only See Great » de PUMA avant le combat de dimanche.

La triple championne du monde des MMA et ambassadrice PUMA, Joanna J?drzejczyk partage sa vision des arts martiaux mixtes, dans le cadre de la plateforme « Only See Great » de PUMA, alors qu'elle se prépare à sa reprise de combat contre Zhang Weili, le dimanche 12 juin à Singapour.

Dans une interview vidéo, Joanna parle de sa vision de l'entraînement, de ses victoires et de ce que cela signifie pour elle de faire partie de la campagne « Only See Great » de PUMA : « Quelle est la différence entre être bon et être grandiose ? Il s'agit de tenir bon et de « walk it like you talk it » . Peu importe combien le chemin est difficile, tu dois y arriver. Per aspera ad astra ! », déclare Joanna.

La mosaïque de cultures et de langues en vigueur à Singapour reflète non seulement la diversité des MMA mais aussi les compétences de Joanna. Sur fond de lieux emblématiques de Singapour, elle a exécuté des séquences de mouvements liés à des techniques telles que : le Muay Thai, la Lutte ou le Jiu-Jitsu brésilien, montrant ainsi l'étendue de ses capacités physiques. Pour Joanna, les MMA consiste à posséder différentes compétences : « C'est beaucoup de choses. Comme à Singapour. Et moi. C'est pourquoi je suis ici pour me battre. Je vois seulement des choses grandioses ».

L'idée de la campagne « Only See Great » de PUMA a été inspirée par le philanthrope Shawn « JAY-Z » Carter, entrepreneur emblématique, qui a dit pour la première fois : « Je vois seulement des choses grandioses. Pas seulement de bonnes choses. Je ne vois pas de compromis. Nous devrions toujours nous efforcer de faire quelque chose de grandiose, quelque chose qui durera ».

Pour visionner l'interview complète de Joanna, veuillez cliquer ICI.

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA fait progresser sans relâche le sport et la culture en créant des articles de sport rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie liés au monde du sport dans des catégories comme le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des designers et des marques de renom afin de faire pénétrer des influences sportives dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 14 000 personnes dans le monde et son siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne.

