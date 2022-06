Rappel : audiences publiques sur la carte électorale fédérale proposéepour la Nouvelle-Écosse





HALIFAX, NS, le 10 juin 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Nouvelle-Écosse tient actuellement des audiences publiques sur la nouvelle carte électorale fédérale qu'elle a récemment proposée.

La Commission décide du tracé des nouvelles limites au terme de consultations qui donnent aux citoyens et aux députés la possibilité d'exprimer leur opinion et de participer au processus.

«?Jusqu'à présent, la participation du public a été impressionnante et informative. Nous voulons donner aux citoyens le plus d'occasions possible de s'exprimer. C'est pourquoi nous avons modifié certaines échéances afin de poursuivre nos consultations publiques?», a affirmé l'honorable juge Cindy A. Bourgeois.

Même s'il est trop tard pour soumettre un avis de présentation d'observations à une audience publique en personne, il y a d'autres façons de participer. Les personnes qui souhaitent présenter des observations ou simplement observer les travaux pourront assister à une audience publique virtuelle le 27 juin. Elles doivent en aviser la Commission par courriel ou par la poste, au plus tard le 14 juin 2022. Celles qui souhaitent présenter des observations doivent fournir les renseignements requis, détaillés sur la page Web «?Participation du public?», dans leur courriel ou leur lettre.

Si vous souhaitez soumettre des commentaires à la Commission sans assister à une audience publique, vous pouvez le faire par courriel, par la poste ou au moyen de l'outil de cartographie interactif jusqu'au 28 juin 2022. Pour obtenir une copie de la proposition de la Commission ou pour en savoir davantage sur le redécoupage des circonscriptions fédérales, visitez redécoupage2022.ca.

SOURCE Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Nouvelle-Écosse

