La philanthropie de Québec, plus solidaire et engagée que jamais





QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie aurait pu porter le coup fatal anticipé à bien des organismes, force est d'admettre que le secteur philanthropique de Québec s'est distingué par sa résilience, sa solidarité et son engagement à réduire les iniquités dans la région. C'est dans cet esprit que près de 150 acteurs du milieu philanthropique de la région de la Capitale-Nationale ont enfin eu le plaisir de se réunir au Musée de la civilisation, le 9 juin dernier.

Sous la formule d'un cocktail de réseautage organisé par l'Association des professionnels en philanthropie (AFP) au Québec, en partenariat avec l'AFÉSAQ (tout récemment renommée Réseau Sancio) et l'Institut Mallet, les acteurs de la bienfaisance ont pu renouer avec ce contact humain, si important dans le secteur.

C'est en présence du conseiller municipal et membre du comité exécutif, David Weiser, lui-même très impliqué auprès du secteur communautaire depuis 2018, que les invités ont pu à la fois profiter de leurs retrouvailles, célébrer la culture philanthropique d'ici et ouvrir des pistes de collaboration face aux défis contemporains.

« Ce fut un honneur de participer à cet événement et de constater l'ampleur de l'esprit de collaboration entre les acteurs philanthropiques de la région de Québec. La pandémie nous a démontré la grande solidarité, la capacité de mobilisation et de soutien extraordinaire qui existe dans la région de la Capitale-Nationale pour aider nos organismes communautaires et les gens dans le besoin. Le travail n'est malheureusement pas terminé, mais je suis convaincu que les philanthropes sauront continuer leur travail si important. Il faudra nous montrer agiles, collaboratifs, et surtout, à l'écoute de nos organismes sur le terrain dans les prochaines années pour nous assurer que nous ne laissons personne derrière. » - David Weiser, Conseiller municipal - district du Plateau, Membre du comité exécutif, Ville de Québec

Au-delà du plaisir de se retrouver et d'apprendre, ces représentants d'OBNL, de fondations et d'organismes communautaires ont pu tisser des liens et déjà dessiner les collaborations indispensables pour continuer de palier aux vulnérabilités sociales toujours plus nombreuses et complexes.

L'exposition, Générosité. Droit au coeur, présentée au musée, était l'occasion idéale pour ce cocktail de retrouvailles. Consacrée à l'histoire de la générosité et aux gestes qui ont fait la solidarité québécoise, elle définit ce qui fait notre culture philanthropique et démontre également que le don est un élément fondamental à l'équilibre d'une société.

Citations

« Au-delà de se retrouver, un tel événement met en lumière la mobilisation, l'engagement et la force du secteur philanthropique de la région de Québec. Il s'agit d'une illustration tangible d'une communauté engagée et bien vivante qui s'affère à un objectif commun des plus louables : changer le monde par la philanthropie. Après deux années où les contacts humains furent restreints, il est exaltant d'enfin se réunir. » - Daniel H. Lanteigne, ASC, C.Dir., CFRE, CRHA, président du conseil de l'AFP au Québec.

« Renouer avec le plaisir d'échanger avec des gens de coeur, engagés en philanthropie, est inspirant et nous incite à poursuivre notre action avec l'ensemble des acteurs. L'exposition présentée nous en apprend énormément sur la culture philanthropique d'ici, sur la générosité et la solidarité qui ont toujours été au coeur de la socièté québécoise. Elle nous inspire également pour imaginer ensemble les réponses adaptées aux vulnérabilités contemporaines. » - Jean M. Gagné, président du Conseil de l'Institut Mallet.

« Le nombre de personnes ayant participé à ce bel événement démontre l'importance des échanges et des interactions humaines pour tous les acteurs du milieu. Se retrouver face à face, après cet interminable arrêt, a permis de beaux moments de partage et de collaboration, deux valeurs très chères aux milieux communautaire et philanthropique . » - Bernard Couture, président du Conseil de l'AFÉSAQ-Réseau Sancio.

À propos de l'AFP

L'Association des professionnels en philanthropie (AFP, Association of Fundraising Professionals) représente plus de 30 000 membres dans plus de 240 sections dans le monde. L'AFP regroupe ainsi quelques 3 500 membres réunis dans 20 sections au Canada, dont plus de 300 dans la section du Québec.

Sa mission est de permettre à des gens et à des organismes de mener des activités de collecte de fonds conformes à l'éthique grâce à la formation professionnelle, le réseautage, la recherche et la défense des intérêts.

afpquebec.ca

À propos de l'AFÉSAQ - Réseau Sancio

L'Association des fondations d'établissements de santé du Québec (AFÉSAQ-Réseau Sancio) regroupe 107 fondations du domaine de la santé et des services sociaux. Le réseau puise sa force dans ses 1400 administrateurs, près de 600 professionnels du milieu et plusieurs milliers de bénévoles. L'ensemble de ses fondations a amassé 261M$ en moyenne annuellement au cours des trois dernières années, permettant de contribuer de façon marquée au développement et à la qualité des services de santé du Québec.

Sa mission est d'unir ses membres, représenter leurs intérêts, favoriser le maillage et promouvoir les meilleures pratiques de gestion philanthropique dans le secteur de la santé et des services sociaux.

afesaq.qc.ca

À propos de l'Institut Mallet

L'Institut Mallet a pour mission de contribuer à l'avancement de la culture philanthropique en plaçant le don de soi au coeur des priorités de la société et, pour y parvenir, il soutient le développement et le partage de savoirs et suscite le dialogue autour des actions individuelles et collectives.

Selon ses travaux, la culture philanthropique peut se définir comme un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements et de mesures engendrant, notamment, le don de temps, d'expertise, d'argent ou de biens. Le don de soi peut se définir comme un don volontaire fait à autrui pour répondre aux besoins de personnes en difficulté ou aux besoins relevant de l'intérêt général comme le sont, entre autres, l'éducation, la santé, la culture et l'environnement.

institutmallet.org

SOURCE AFP-Québec

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 12:27 et diffusé par :