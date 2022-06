Dévoilement des projets lauréats de la 35e édition des Prix Nobilis de l'APCHQ - région de Québec





QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) - région de Québec, était heureuse de dévoiler hier soir les 19 projets lauréats des Prix Nobilis 2022, lors du Gala tenu au Palais Montcalm, en partenariat avec DuProprio. Les Prix Nobilis récompensent annuellement l'excellence en habitation dans la grande région de Québec, au sein de l'Association.

« L'APCHQ est fière de célébrer l'excellence avec cette 35e édition des Prix Nobilis », a mentionné Carl Bolduc, président de l'APCHQ - région de Québec et président de Filtre Plus. « Notre industrie faisant face à de nombreux enjeux en ce moment, il est particulièrement important de faire rayonner les entrepreneurs qui continuent de livrer une qualité exceptionnelle dans leurs réalisations, malgré les défis. Ils se doivent d'être visibles à titre de leaders, car les valeurs d'excellence qu'ils transmettent à leurs équipes sont garantes de la satisfaction des gens qui vont habiter ces milieux de vie. » Au total, 18 catégories mettaient en vedette 53 projets lors du Gala qui était animé par Pier-Yves Lord.



Catégorie Sous-catégorie Lauréats et finalistes Cuisine - neuve ou rénovée Catégorie présentée par Distribution 2020 30 000 $ et moins Lauréat : Christian Marcoux cuisine et mobilier design Aussi finalistes : AC Cuisines et Construction BDM Plus de 30 000 $ à

45 000 $ Lauréat : AC Cuisines Aussi finalistes : Christian Marcoux cuisine et mobilier design et Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain Plus de 45 000 $ Lauréat : Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain Aussi finalistes : Kocïna - Espace Design et Rochon Cuisines et Salles de Bains Bâtiment multifamilial - neuf ou rénové Moins de 16 unités Lauréat : OÏKOS Construction Aussi finalistes : Immofab Construction et MGE Groupe immobilier 16 unités et plus Lauréat : Construction Citadelle Aussi finalistes : Groupe Norplex et Synchro immobilier Bâtiment commercial - neuf ou rénové

Catégorie présentée par Isolation Air-Plus

Lauréat : Groleau Construction (1995) Aussi finalistes : Construction Citadelle et Fortier construction Unité d'habitation neuve jumelée ou en rangée Catégorie présentée par Matériaux Audet

Lauréat : Construction SMB Dallaire Aussi finalistes : Construction SM Pro et Société immobilière Lessard Rénovation intérieure Catégorie présentée par Thalassa Plomberie décorative Moins de 150 000 $ Lauréat : Manero Construction Aussi finalistes : D-Mark Construction et Frégeau Construction 150 000 $ et plus Lauréats ex-aequo : Construction BDM et Erige Aussi finaliste : Allard Construction Rénovation et/ou agrandissement résidentiel Catégorie présentée par Canac 200 000 $ et moins Lauréat : D-Mark Construction Aussi finaliste : L'Atelier Avant-Garde Plus de 200 000 $ à 450 000 $ Lauréat : Erige Aussi finalistes : Fortier construction et L'Atelier Avant-Garde Plus de 450 000 $ Lauréat : Gestion Immobilière JSG Aussi finalistes : Cas par Cas et Erige Habitation neuve unifamiliale Catégorie présentée par DuProprio 325 000 $ et moins Lauréat : Chabot Construction Aussi finalistes : Construction McKinley et Lortie Construction Plus de 325 000 $ à 425 000 $ Lauréat : Chabot Construction Aussi finalistes : Construction McKinley et Construction Michaël Fortier Plus de 425 000 $ à 550 000 $ Lauréat : Manero Construction Aussi finalistes : De Vallières construction OÏKOS Construction Plus de 550 000 $ à 800 000 $ Lauréat : Cas par Cas Aussi finalistes : Construction McKinley et Manero Construction Plus de 800 000 $ à

1 000 000 $ Lauréat : OÏKOS Construction Aussi finalistes : Deximo et Manero Construction Plus de 1 000 000 $ Lauréat : Cas par Cas Aussi finalistes : Construction Duréco et Groupe Pelco

Rigueur et impartialité

C'est sous la supervision de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et sous l'oeil attentif d'un jury indépendant, composé de professionnels de l'industrie, que chaque projet retenu comme finaliste a traversé un processus de sélection rigoureux. Les critères de sélection incluent une évaluation de la qualité de la construction, de la qualité de la conception, de l'intégration à l'environnement, des particularités et contraintes techniques, et du rapport qualité/prix.

À propos de L'APCHQ - région de Québec

L'Association, qui regroupe plus de 3200 membres du secteur de la construction et de la rénovation dans les grandes régions de Québec et Lévis, s'est donné un triple mandat : représenter et défendre l'industrie, accroître le professionnalisme de ses membres et être un centre nerveux de promotion de l'industrie. L'APCHQ - région de Québec est reconnue pour ses initiatives telles que le salon Expo habitat Québec, l'attribution des Prix Nobilis, les Galons de l'APCHQ et le répertoire en ligne trouverunentrepreneur.com

