Le ministre Vandal annonce un soutien important pour la relance du tourisme au Manitoba





Plus de 11,8 millions de dollars pour soutenir les initiatives du Manitoba dans les secteurs du voyage, du tourisme et des loisirs, créant des emplois et faisant croître l'économie

WINNIPEG, MB, le 10 juin 2022 /CNW/ - Des aurores boréales et des ours polaires à Churchill jusqu'au site historique de La Fourche au centre-ville de Winnipeg, le tourisme fait partie intégrante de l'économie de la province. Le gouvernement du Canada est conscient des répercussions qu'a eues la pandémie sur l'industrie touristique du Manitoba et aide les fournisseurs de services des secteurs du voyage, du tourisme et des loisirs à se rétablir, à mieux se reconstruire et à accueillir en toute sécurité les visiteurs pour leur faire vivre des expériences et des destinations nouvelles et uniques.

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, et l'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 10 853 481 $ pour soutenir 39 projets dans le secteur du tourisme du Manitoba, secteur qui a été durement touché. Ce financement est accordé dans le cadre des programmes suivants : le Fonds d'aide au tourisme, le Fonds canadien de revitalisation des communautés et le Fonds d'aide et de relance régionale.

Les projets soutenus par l'investissement annoncé aujourd'hui comprennent le développement d'un certain nombre des principales attractions touristiques du Manitoba. Entre autres :

La Forks Renewal Corporation a reçu plus d'un million de dollars pour mener à bien plusieurs projets, dont la construction d'un centre de connaissances sur les traités unique en son genre, en partenariat avec la Commission des relations découlant des traités du Manitoba .

. Le Musée de l'aviation royale de l'Ouest canadien a reçu 500 000 $ pour créer et installer des expositions dans son nouveau musée à l'aéroport international James A. Richardson .

. Fort Whyte Alive a reçu 747 465 $ pour améliorer les aires de rassemblement et les sentiers des zones humides dans le parc naturel.

L'annonce d'aujourd'hui aura également des effets sur un large éventail d'initiatives touristiques, communautaires et récréatives, ce qui aidera les entreprises et les organismes à se rétablir, à croître et à prospérer, tout en permettant aux visiteurs et aux résidents d'explorer le chaleureux Manitoba.

Citations

« L'été arrive à grands pas; le moment est venu d'accueillir les visiteurs qui reviennent dans notre province et de profiter en toute sécurité de tout ce que le Manitoba a à offrir. Le Manitoba est connu comme un lieu de rassemblement, où les gens se réunissent pour découvrir la richesse de la culture, les beaux paysages et l'histoire de notre province. Le tourisme est une industrie essentielle pour le Manitoba, et grâce à ces investissements, notre gouvernement aide les fournisseurs de services des secteurs du voyage, du tourisme et des loisirs à créer de nouvelles expériences ? ou à améliorer les expériences existantes ?, à revitaliser les collectivités et à attirer des visiteurs. Ensemble, nous sommes prêts à accueillir des gens de partout au Canada et du monde entier au Manitoba. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Le Manitoba compte un large éventail d'attractions touristiques uniques et diversifiées - des endroits qui attirent des visiteurs de près ou de loin cherchant à découvrir tout ce que la province a à offrir. Au cours des deux dernières années, nos exploitants touristiques ont fait preuve d'un esprit de persévérance et de résilience inébranlables. C'est un plaisir de pouvoir les soutenir dans leurs efforts pour nous mettre en valeur parmi les meilleures destinations du Canada. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Depuis des milliers d'années, La Fourche est un lieu où l'on se rassemble et où l'on se raconte des histoires. Accueillir le Centre du savoir de la Commission des relations découlant des traités du Manitoba sur ce site est une étape importante pour approfondir la connaissance de l'histoire autochtone et de nos responsabilités en tant que signataires de traités. Le Centre du savoir, ainsi que les nouveaux panneaux de narration qui seront ajoutés à la Waterfront Loop, est essentiel pour favoriser la compréhension et créer des liens au sein de nos diverses collectivités. Nous sommes reconnaissants du soutien de PrairiesCan qui nous permet d'accroître nos efforts pour offrir un accueil chaleureux et généreux à tous. »

- Sara Stasiuk, présidente et directrice générale, The Forks Renewal Corporation

« Le nouveau Musée de l'aviation royale a pour objectif de devenir l'une des attractions les plus importantes du Manitoba et d'être un phare pour les visiteurs de Winnipeg. La création d'expositions interactives et immersives était essentielle pour offrir une expérience unique et intéressante aux visiteurs de tous âges et de tous niveaux d'intérêt. Le généreux soutien de PrairiesCan nous a permis de ne pas nous contenter de raconter des histoires d'aviation, mais de leur donner vie grâce à une variété d'éléments vidéo, audio et tactiles dans nos expositions. »

- Terry Slobodian, président et directeur général, Curator, Royal Aviation Museum of Western Canada

« L'écotourisme offre aux visiteurs des occasions incroyables de passer du temps précieux à l'extérieur, d'en apprendre davantage sur notre environnement et de découvrir un lien avec la nature qui durera toute leur vie. Un soutien comme celui de PrairiesCan aidera FortWhyte Alive à repenser et à construire des espaces durables et accessibles pour aider les visiteurs à approfondir leur relation avec notre planète et à créer des souvenirs significatifs avec leurs amis et leur famille. De nombreuses familles choisissent FortWhyte Alive comme lieu d'exploration naturel pour faire découvrir aux invités les attractions locales. En améliorant leur expérience et l'accès général au bord de l'eau, on augmente considérablement la probabilité d'une sortie agréable et de nouvelles visites, ce qui leur permet de mieux apprécier la vaste gamme d'offres touristiques du Manitoba. »

- Liz Wilson, présidente et directrice générale, Fort Whyte Alive

Faits en bref

Le Fonds d'aide au tourisme (FAT) aide les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences de santé publique tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer des projets d'infrastructures communautaires afin qu'elles se remettent des effets de la pandémie de COVID-19.

à bâtir et à améliorer des projets d'infrastructures communautaires afin qu'elles se remettent des effets de la pandémie de COVID-19. Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) aide les entreprises et les organisations de l'ensemble du Canada à atténuer les pressions financières causées par la pandémie.

Liens connexes

Document d'information

Plus de 10,8 millions de dollars pour soutenir les initiatives du Manitoba dans les secteurs du voyage, du tourisme et des loisirs, créant des emplois et faisant croître l'économie

Le gouvernement du Canada accorde plus de 10,8 millions de dollars pour soutenir 39 projets dans les secteurs particulièrement touchés du tourisme, du voyage et des loisirs au Manitoba. Ces investissements aideront à développer et à améliorer les attractions touristiques et les collectivités de la province.

PrairiesCan investit 3 442 945 dollars dans 11 projets par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme (FAT). Par l'entremise du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), un investissement de plus de 951 000 $ sera versé pour soutenir trois (3) projets. Et enfin, un investissement de 6 459 536 dollars au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) soutiendra vingt-cinq (25) projets de loisirs et de revitalisation communautaire. L'investissement combiné de 10,8 millions de dollars dans les secteurs du tourisme, du voyage et des loisirs du Manitoba aidera les exploitants d'entreprises touristiques et les collectivités à accueillir à nouveau des visiteurs et des résidents pour leur faire vivre des expériences nouvelles et améliorées dans toute la province.

Fonds d'aide au tourisme

Lancé en juillet 2021, le FAT aide les organisations et les entreprises du secteur du tourisme à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique et à offrir des produits et des services nouveaux ou améliorés, afin d'aider le secteur à attirer davantage de visiteurs canadiens et étrangers et à se préparer à la croissance future. Aujourd'hui, 11 projets du Manitoba financés au titre du FAT par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés :

Assiniboine Park Conservancy Inc. (500 000 $)

Soutenir la création d'une attraction touristique quatre saisons à Leaf ? Canada's Diversity Gardens au Assiniboine Park Conservancy à Winnipeg .

Soutenir la création d'une attraction touristique quatre saisons à Leaf ? Diversity Gardens au Assiniboine Park Conservancy à . The Forks Renewal Corporation (500 000 $)

Construire un centre de connaissances sur les traités à La Fourche, à Winnipeg , en partenariat avec la Commission des relations découlant des traités du Manitoba , et agrandir le sentier Waterfront Loop.

Construire un centre de connaissances sur les traités à La Fourche, à , en partenariat avec la Commission des relations découlant des traités du , et agrandir le sentier Waterfront Loop. Pineridge Hollow Ltd. (99 999 $)

Aménager 12 acres d'espace forestier pour des activités récréatives d'automne et d'hiver, dont des pistes de patinage, des guides pédagogiques autochtones, des salles de classe en plein air et des espaces de méditation autoguidés.

Aménager 12 acres d'espace forestier pour des activités récréatives d'automne et d'hiver, dont des pistes de patinage, des guides pédagogiques autochtones, des salles de classe en plein air et des espaces de méditation autoguidés. Economic Development Winnipeg (500 000 $)

Diriger une initiative visant à accroître le tourisme d'affaires et de groupe au centre-ville de Winnipeg pendant la saison hivernale.

Diriger une initiative visant à accroître le tourisme d'affaires et de groupe au centre-ville de pendant la saison hivernale. Park Theatre Ltd. (99 999 $)

Entreprendre des rénovations pour améliorer l'accessibilité, promouvoir l'inclusion et mettre en oeuvre des mesures de santé et de sécurité postpandémique.

Entreprendre des rénovations pour améliorer l'accessibilité, promouvoir l'inclusion et mettre en oeuvre des mesures de santé et de sécurité postpandémique. Travel Manitoba (350 000 $)

Créer un cadre de développement des destinations au Manitoba pour guider les investissements locaux dans la relance du tourisme postpandémique.

Créer un cadre de développement des destinations au pour guider les investissements locaux dans la relance du tourisme postpandémique. Musée de l'aviation royale de l'Ouest canadien (500 000 $)

Créer et installer des expositions dans le nouveau musée de l'aéroport international James A. Richardson .

Créer et installer des expositions dans le nouveau musée de l'aéroport international . Snoman Inc. (500 000 $)

Aménager et entretenir des sentiers de motoneige dans les régions rurales et le Nord-Ouest du Manitoba .

Aménager et entretenir des sentiers de motoneige dans les régions rurales et le Nord-Ouest du . Winnipeg Trolley Ltd. (40 545 $)

Entreprendre une étude de marché, le développement de produits, le marketing et les activités de gestion afin d'étendre ses activités en créant une nouvelle gamme de voyages de luxe et d'entreprise appelée Keystone Adventures.

Entreprendre une étude de marché, le développement de produits, le marketing et les activités de gestion afin d'étendre ses activités en créant une nouvelle gamme de voyages de luxe et d'entreprise appelée Keystone Adventures. Eagle Nest Landing Inc. (88 800 $)

Créer, commercialiser et proposer des produits touristiques pour l'hiver et la saison intermédiaire.

Créer, commercialiser et proposer des produits touristiques pour l'hiver et la saison intermédiaire. Canadian Fossil Discovery Centre (263 602 $)

Commercialiser et lancer de nouvelles visites de fouilles paléontologiques, acheter une excavatrice et construire une station de terrain dans la municipalité rurale de Thompson .

Fonds d'aide et de relance régionale

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FARR aide les entreprises et les organisations de l'ensemble du Canada à atténuer les pressions financières causées par la pandémie. Par l'entremise du FARR, le gouvernement du Canada verse plus de 2 milliards de dollars pour aider à préserver des emplois et pour soutenir les employeurs dans le cadre de la relance; un quart du financement a été affecté au secteur du tourisme. Trois bénéficiaires du FARR du Manitoba recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés aujourd'hui :

The Forks Renewal Corporation (100 000 $)

Mettre en place des services de soutien tels que la formation, l'encadrement et la sensibilisation, la recherche sur les meilleures pratiques et une aide en matière de technologies numériques pour aider les PME de La Fourche à s'adapter aux nouvelles réalités du marché et à atténuer les effets de la COVID-19.

Mettre en place des services de soutien tels que la formation, l'encadrement et la sensibilisation, la recherche sur les meilleures pratiques et une aide en matière de technologies numériques pour aider les PME de La Fourche à s'adapter aux nouvelles réalités du marché et à atténuer les effets de la COVID-19. Continental Travel Group (632 659 $)

L'aider à se remettre sur pieds pour continuer à fournir des biens et des services à sa collectivité et à préserver des emplois.

L'aider à se remettre sur pieds pour continuer à fournir des biens et des services à sa collectivité et à préserver des emplois. Manitoba Hotel Association (219 000 $)

Aider ses membres à s'adapter et à passer au numérique pour atténuer les effets de la pandémie.

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FCRC a pour but d'aider les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Grâce à un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour but d'aider les organismes à but non lucratif, les municipalités et autres groupes communautaires, ainsi que les communautés autochtones, à construire de nouvelles infrastructures communautaires et à dynamiser les actifs existants; à ramener les gens dans les espaces publics en toute sécurité grâce aux mesures de santé publique; à créer des emplois; et à stimuler les économies locales. Aujourd'hui, 25 bénéficiaires du FCRC du Manitoba recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés :

The Forks Renewal Corporation (418 626 $)

Rénover le site des berges de la rivière à La Fourche, au centre-ville de Winnipeg , au Manitoba . Les activités du projet comprennent les travaux de préparation du site et l'installation de blocs de terrasse en pierre calcaire, de gazon artificiel, d'appareils d'éclairage et de meubles.

Rénover le site des berges de la rivière à La Fourche, au centre-ville de , au . Les activités du projet comprennent les travaux de préparation du site et l'installation de blocs de terrasse en pierre calcaire, de gazon artificiel, d'appareils d'éclairage et de meubles. Assiniboine Park Conservancy (500 000 $)

Construire plusieurs espaces publics extérieurs qui seront reliés aux jardins extérieurs de The Leaf au parc Assiniboine à Winnipeg .

Construire plusieurs espaces publics extérieurs qui seront reliés aux jardins extérieurs de The Leaf au parc Assiniboine à . The Fort Whyte Alive Foundation Inc . (747 465 $)

Améliorer les sentiers et les aires de rassemblement des zones humides au centre environnemental, éducatif et récréatif Fort Whyte Alive.

. Améliorer les sentiers et les aires de rassemblement des zones humides au centre environnemental, éducatif et récréatif Fort Whyte Alive. Downtown Winnipeg Business Improvement Zone (431 930 $)

Revitaliser le corridor historique sur Broadway entre la rue Main et la rue Osborne, devant le Palais législatif du Manitoba .

Revitaliser le corridor historique sur Broadway entre la rue Main et la rue Osborne, devant le Palais législatif du . Harvest Moon Society Inc. (27 910 $)

Créer des pistes de ski et de raquettes qui offriront au public une zone de loisirs améliorée et accessible toute l'année.

Créer des pistes de ski et de raquettes qui offriront au public une zone de loisirs améliorée et accessible toute l'année. Mennonite Heritage Village (30 000 $)

Aménager des sentiers pédestres à Steinbach .

Aménager des sentiers pédestres à . Municipalité rurale de Rosser (18 072 $)

Aménager des sentiers récréatifs extérieurs dans la municipalité rurale de Rosser .

Aménager des sentiers récréatifs extérieurs dans la municipalité rurale de . Rosenort Community Centre Inc. (110 000 $)

Bâtir de nouveaux espaces extérieurs au parc et à l'aréna Westfield de Rosenort .

Bâtir de nouveaux espaces extérieurs au parc et à l'aréna de . Mun icipalité rurale de Rockwood (130 734 $)

Réaménagez une ancienne voie ferrée en un nouveau réseau de sentiers, créant ainsi une route de transport actif reliant les villes de Stonewall et de Stony Mountain .

Réaménagez une ancienne voie ferrée en un nouveau réseau de sentiers, créant ainsi une route de transport actif reliant les villes de et de . Municipalité rurale de St. Andrews (500 000 $)

Aménager un réseau de sentiers le long de la route 9 à St. Andrews .

Aménager un réseau de sentiers le long de la route 9 à . Manitoba Tennis Association Inc. (750 000 $)

Construire des terrains de tennis à West St. Paul .

Construire des terrains de tennis à . Municipalité rurale de La Broquerie (250 000 $)

Construire une patinoire extérieure et trois terrains de jeu à La Broquerie .

Construire une patinoire extérieure et trois terrains de jeu à . Municipalité rurale de Ste. Anne (11 773 $)

Agrandir le réseau de sentiers pédestres asphaltés à Richer.

Agrandir le réseau de sentiers pédestres asphaltés à Richer. Centre communautaire Central Corydon (332 549 $)

Remplacer les bandes, les barrières et la vitre de la patinoire de hockey à l'aréna River Heights.

Remplacer les bandes, les barrières et la vitre de la patinoire de hockey à l'aréna River Heights. Municipalité de Westlake- Gladstone ( 425 000 $)

Moderniser la piscine communautaire extérieure à Gladstone .

( Moderniser la piscine communautaire extérieure à . Steep Rock Community Club (4 500 $)

Améliorer les biens de l'espace vert dans la serre à Steep Rock .

Améliorer les biens de l'espace vert dans la serre à . Winnipeg Trails Association ( 48 463 $)

Aménager des sentiers saisonniers à usages multiples à Winnipeg et agrandir ceux qui existent déjà

( Aménager des sentiers saisonniers à usages multiples à et agrandir ceux qui existent déjà Municipalité rurale de Lorne (44 625 $)

Créer un sentier extérieur et des panneaux à Swan Lake .

Créer un sentier extérieur et des panneaux à . Municipalité rurale de Macdonald (470 000 $)

Construire deux aires de jeux d'eau à Oak Bluff et La Salle .

Construire deux aires de jeux d'eau à et . Gilbert Plains Splash Pad Initiative (273 294 $)

Construire une aire de jeux d'eau à Gilbert Plains .

Construire une aire de jeux d'eau à . Nation ojibway Brokenhead (450 000 $)

Installer une aire de jeux d'eau dans la collectivité de la Nation ojibway Brokenhead à Scanterbury .

Installer une aire de jeux d'eau dans la collectivité de la Nation ojibway à . Sainte-Agathe Community Development Inc. (128 820 $)

Bâtir des toilettes et un terrain de jeu au parc Cheyenne à Sainte-Agathe .

Bâtir des toilettes et un terrain de jeu au parc Cheyenne à . Women Healing for Change (34 875 $)

Construire une serre à la Little Stars PLAYhouse à Winnipeg .

Construire une serre à la Little Stars PLAYhouse à . Pinawa Community Foundation Inc. (48 400 $)

Moderniser le terrain de jeu Burrows à Pinawa .

Moderniser le terrain de jeu Burrows à . Dauphin Recreation Services (272 500 $)

Construire un parc de loisirs ouvert toute l'année à Dauphin, afin d'encourager les interactions sociales et les activités de loisirs abordables.

Restez branché

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378 ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 12:11 et diffusé par :